Ruto pide acciones concretas contra la «triple crisis» medioambiental del planeta

Nairobi, 11 dic (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, pidió este jueves en Nairobi acciones concretas para atajar la «triple crisis» medioambiental que sacude al planeta: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la polución.

Ruto envió ese mensaje en la apertura del segmento de alto nivel de la VII Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-7), principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo, que empezó este lunes y se celebra hasta este viernes en la capital keniana.

El mandatario recordó que la reunión de Nairobi se desarrolla tras la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP30 del pasado mes en Belém (Brasil), que fue «una negociación exigente», aunque «las expectativas no se cumplieron plenamente».

«Pero, en un clima mundial tenso, las partes lograron mantener vivo el multilateralismo y enviaron una señal inequívoca de que la transición verde es irreversible», señaló.

«Nuestra tarea aquí en Nairobi -remarcó- es traducir estas señales en resultados concretos y viables que aborden la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación».

Para África, recordó, el cambio climático «no es un debate abstracto, es la vida cotidiana»; mientras fenómenos extremos, como sequías o inundaciones, representan la «nueva normalidad mundial».

Uno de los síntomas más visibles de la triple crisis -apostilló- es la «contaminación por plásticos».

«Los plásticos -arguyó- contaminan nuestros suelos, ríos, océanos, los alimentos que consumimos e incluso nuestros cuerpos. Esta amenaza exige un tratado internacional ambicioso y eficaz».

Kenia, apuntó, mantiene su «firme compromiso con un acuerdo que aborde los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida» y propuso acoger en Nairobi la siguiente fase del tratado internacional que se negocia actualmente.

También argumentó que la economía global está experimentando una profunda transformación marcada por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

«Si esta transformación no se alinea con la protección ambiental, la equidad y la dignidad humana, corremos el riesgo de construir una nueva economía de alta tecnología sobre los viejos cimientos de la extracción, la exclusión y la contaminación», advirtió.

Además, defendió que fortalecer el Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA), con sede central en Nairobi, y la UNEA es «esencial para abordar la crisis planetaria», pues permitirá «una gobernanza ambiental global más coherente, rentable e inclusiva».

Ruto remarcó, asimismo, que la acción ambiental y la transformación económica deben «avanzar juntas», un proceso que ha de ser «justo, accesible y asequible» y no tendrá éxito «si se les pide a los países del Sur Global que protejan el planeta mientras sus pueblos se hunden en la miseria».

Bajo el lema «Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente», la UNEA-7 acoge a algo más de 6.000 participantes registrados de más de 180 países, incluidos 79 ministros y 35 viceministros, según la organización.

La Asamblea negociará 15 proyectos de resolución sobre temas que abarcan desde la conservación de los glaciares del mundo hasta la contención de las floraciones masivas de algas y la reducción del impacto ambiental de la inteligencia artificial».

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

La UNEA se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil).

Desde 2014, la UNEA ha celebrado seis sesiones con más de cien resoluciones que han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales. EFE

