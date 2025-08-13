Rutte ante la cumbre entre Trump y Putin: «La pelota está en el tejado de Putin»
Bruselas, 13 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles que «la pelota está en el tejado» del presidente ruso, Vladimir Putin, de cara a la reunión que éste mantendrá el viernes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Alaska (EE.UU.) para buscar un final a la agresión rusa en Ucrania.
Rutte se expresó así en sus redes sociales tras participar en una llamada telefónica con varios líderes europeos, el propio Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para coordinar posturas y exponer al mandatario estadounidense el punto de vista de Kiev y sus aliados europeos de cara a la reunión de Alaska.
«Gran llamada con @POTUS, @ZelenskyyUA y líderes europeos de cara a la reunión del presidente Trump con Putin en Alaska. Estamos unidos en presionar para acabar esta terrible guerra contra Ucrania y lograr una paz justa y duradera. Apreciamos el liderazgo de Trump y la coordinación estrecha con aliados. La pelota está ahora en el tejado de Putin», señaló Rutte.
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, participaron en esta llamada junto al propio Rutte y los jefes de Estado y Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia y Polonia. EFE
