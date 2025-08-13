The Swiss voice in the world since 1935

Rutte ante la cumbre entre Trump y Putin: «La pelota está en el tejado de Putin»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 13 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles que «la pelota está en el tejado» del presidente ruso, Vladimir Putin, de cara a la reunión que éste mantendrá el viernes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Alaska (EE.UU.) para buscar un final a la agresión rusa en Ucrania.

Rutte se expresó así en sus redes sociales tras participar en una llamada telefónica con varios líderes europeos, el propio Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para coordinar posturas y exponer al mandatario estadounidense el punto de vista de Kiev y sus aliados europeos de cara a la reunión de Alaska.

«Gran llamada con @POTUS, @ZelenskyyUA y líderes europeos de cara a la reunión del presidente Trump con Putin en Alaska. Estamos unidos en presionar para acabar esta terrible guerra contra Ucrania y lograr una paz justa y duradera. Apreciamos el liderazgo de Trump y la coordinación estrecha con aliados. La pelota está ahora en el tejado de Putin», señaló Rutte.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, participaron en esta llamada junto al propio Rutte y los jefes de Estado y Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia y Polonia. EFE

lzu/lpc/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR