Ryanair desvía casi un vuelo diario por el comportamiento de pasajeros ebrios

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Dublín, 6 may (EFE).- El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, reveló este jueves que la aerolínea desvía casi un vuelo al día como consecuencia del comportamiento de pasajeros ebrios a bordo y abogó por que no se sirva alcohol en los aeropuertos por la mañana.

En declaraciones al diario ‘The Times’, O’Leary volvió hoy incidir sobre un problema que afecta cada vez a más compañías y que, según él, está empeorando.

El directivo lleva meses pidiendo medidas para controlar el consumo de alcohol ante el repunte de incidentes antes y durante los vuelos en ciertas rutas a destinos vacacionales, como que, por ejemplo, los pasajeros solo puedan consumir dos bebidas alcohólicas por tarjeta de embarque.

O’Leary propone ahora que los bares de los aeropuertos, que disponen de licencias especiales, se ajusten a los mismos horarios que cualquier otro establecimiento de su respectivo país.

«Está convirtiéndose en un verdadero problema. Me cuesta entender por qué los bares en los aeropuertos tienen que servir alcohol a las cinco o seis de la mañana», señaló al ‘Times’.

Por contra, recordó, el personal de cabina de Ryanair «raramente» sirve más de dos bebidas alcohólicas a un pasajero por vuelo.

«Cuando hay retrasos (los bares) están encantados de servir tanto alcohol como quieran porque saben que después van a mandar el problema a las aerolíneas», indicó O’Leary.

Otras aerolíneas también han pedido medidas para atajar este problema. La británica Jet2 ha propuesto crear una base de datos nacional para vetar a pasajeros con antecedentes al respecto en todas las compañías aéreas del Reino Unido.

«Hace diez años, igual teníamos que desviar un vuelo una vez por semana, ahora diría que estamos cerca de uno al día. Hasta que alguien no provoque un accidente que cause que un avión se estrelle con cientos de muertos, ningún gobierno se tomará este problema en serio», agregó O’Leary.

Ryanair, líder en Europa por volumen de pasajeros, ya advirtió el pasado año de que emprenderá acciones legales con todos los usuarios que provoquen altercados a bordo, al tiempo que ha adoptado una política de tolerancia cero. EFE

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