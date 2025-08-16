Sábado, 16 de agosto de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Washington – Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se comprometen a mantener el diálogo y la posibilidad de un nuevo encuentro en Moscú tras su cumbre en Alaska, en la que reconocen avances pero no alcanzan acuerdos definitivos sobre la guerra en Ucrania.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respalda la propuesta de Donald Trump de mantener una cumbre trilateral con Vladímir Putin tras el encuentro de ambos en Alaska, y anuncia que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano «todos los detalles» de ese eventual proceso.

– Reacciones internacionales a los resultados de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska.

ISRAEL PALESTINA

Neve Shalom/Wahat al-Salam (Israel) – Neve Shalom/Wahat al-Salam es el nombre de una aldea que en hebreo y árabe significa «Oasis de Paz» y donde judíos y palestinos con ciudadanía israelí comparten la esperanza de que, pese a las tensiones provocadas por la guerra en Gaza, ambos pueblos puedan convivir.

– Seguimiento de la campaña militar de Israel en la franja de Gaza.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos están convocados el domingo a las urnas para participar en unas cruciales elecciones generales que se celebran en medio de una fuerte crisis económica y el debilitamiento del partido oficialista MAS, que ha gobernado el país durante casi veinte años.

PERÚ COLOMBIA

Bogotá – Las acusaciones del Gobierno colombiano a Perú de apropiarse de una isla en el río Amazonas sacan a flote un problema ambiental ignorado por décadas: el río más largo y caudaloso del mundo se aleja de Colombia, y en pocos años podría dejar a su único gran puerto y perder el acceso a sus aguas. Carla Samon Ros.

TAYLOR SWIFT

Londres – En ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, la cantante se convierte en Ofelia, personaje del Hamlet de William Shakespeare, recreando en la portada la trágica escena de su muerte, dedicándole un tema y profundizando en su vínculo creativo con el dramaturgo inglés.

Europa

Copenhague.- DINAMARCA ORGULLO.- Desfile del Orgullo en Copenhague.

América

Sao Paulo – BRASIL ELECCIONES – El gobernador del estado brasileño de Minas, Gerais, Romeu Zema, lanza su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026, y se suma al espectro de la derecha, cuyo líder, el expresidente Jair Bolsonaro, está inhabilitado y cerca de ser juzgado por golpismo. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO TURISMO – Hoteleros y empresarios del balneario de Acapulco consideran que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten visitar treinta estados mexicanos debido a la violencia, incluidos el sureño estado de Guerrero, afectará la recuperación del turismo. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES – Caminata promovida por las Iglesias cristinas en Honduras, que reclaman respeto a la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones generales. (Texto) (Foto) (Video)

