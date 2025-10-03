Sábado, 4 de octubre de 2025

5 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mantiene su ofensiva sobre Gaza, donde el número de muertos sigue aumentado a la espera de que Hamás responda al plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado a los islamistas de plazo hasta el domingo.

(Texto) (Foto)

– Seguimiento de la situación de los miembros de la Flotilla de solidaridad con Gaza, que continúan detenidos a la espera de su deportación.

(Texto)

– Manifestaciones propalestinas en Londres, Roma y Madrid, entre otrs capitales europeas.

(Texto) (Foto)

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – Se cumple una semana del inicio de las protestas juveniles en diferentes ciudades de Marruecos, que se han desarrollado de manera multitudinaria y pacífica en general aunque con incidentes de violencia que han causado oficialmente tres muertos y cientos de heridos y han llevado a cientos de arrestos.

(Texto)(Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Empleados de oenegés y funcionarios públicos ucranianos, rusos y bielorrusos anónimos que cooperan con ellos desde el otro lado de la frontera trabajan discretamente y sin descanso por el retorno de los miles de niños y adolescentes que han quedado en territorios bajo control del régimen del Kremlin.

(Texto) (Foto)

REPUBLICA CHECA ELECCIONES Praga – Segunda joranda de votación de las elecciones legislativas en República Checa, en las que el magnate populista Andrej Babis y su movimiento ANO parten como favoritos frente a un Gobierno conservador debilitado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La tensión regresa al Mar Cáribe, donde Estados Unidos ha vuelto a hundir otra lancha en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela, matando a cuatro personas a bordo a las que acusó de ser «narcoterroristas».

(Texto)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio – El gobernante Partido Liberal Democrático celebra primarias tras la dimisión del primer ministro, Shigeru Ishiba. La votación determinará probablemente quién le sucederá en el cargo.

(Texto) (Foto)

FRANCIA MODA

París.- La semana de la moda de París presenta las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Alaia, Barbara Bui, Maison Margiela, Hermès, Vivienne Westwood, Elie Saab y Balenciaga, entre otros.

(Texto)

ESPECIALES Con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Agencia EFE enviará una serie especial hasta el próximo día 5 con la guía ISRAEL PALESTINA.

Agenda Informativa

__________________

Europa

15:30h.- Múnich.- ALEMANIA MIGRACIÓN.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, organiza una reunión sobre migración con sus colegas de Polonia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Países Bajos, así como el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO GUARDIA SUIZA.- Los nuevos soldados de la Guardia Suiza, el ejército que protege a los papas desde hace siglos, prestan su tradicional juramento en una ceremonia ante autoridades vaticanas y helvéticas. (Texto)

Edimburgo.- CINE EDIMBURGO.- El cineasta guipuzcoano Borja Cobeaga presenta su película ‘Los aitas’ en el marco de la 12 edición del Festival de Cine Español de Edimburgo (ESFF). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tiflis.- GEORGIA ELECCIONES.- Georgia celebra elecciones locales, boicoteadas por la oposición. (Texto)

América

Santiago de Chile – ESPAÑA MEMORIA DEMOCRÁTICA – El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, visita el museo de la Memoria en Chile, uno de los más importantes de Latinoamérica (Texto) (Foto) (Vïdeo)

Ciudad de Mëxico.- MÉXICO GOBIERNO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra con un acto masivo en el Zócalo capitalino su primer año de gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

Brsilia.- BRASIL ELECCIONES.- A un año de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece tener el camino despejado hacia un nuevo mandato, con la derecha sin rumbo claro tras la condena del exmandatario Jair Bolsonaro por golpismo. (Texto) (Foto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ECONOMIA.- La mayor reforma fiscal de la era Modi abre nuevos horizontes económicos para la población india, con un lujo más gravado y un sistema más progresivo que alivia al consumidor común y exige más a la minoría más rica del país. (Texto)

int/amg

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245