Sánchez aumenta ligeramente su ventaja frente López Aliaga para el balotaje de Perú

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Más de dos semanas después de la primera vuelta de las presidenciales en Perú, aún se desconoce quién será el adversario de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, aunque el candidato de izquierda radical Roberto Sánchez aumentó levemente la ventaja respecto al ultraconservador Rafael López Aliaga.

Con el 96% de las papeletas de las elecciones del 12 de abril escrutadas el lunes, se da por clasificada a la candidata de derecha para la segunda vuelta del 7 de junio, con el 17% de los votos.

Sánchez y López Aliaga obtienen respectivamente el 12% y el 11,9% de los sufragios. La ventaja del primero aumentó desde el viernes pasado en poco más de 2.000 votos, para situarse en 22.600.

«Nosotros, como ciudadanos, estamos plenamente convencidos y tranquilos de estar ya en la segunda vuelta», declaró Sánchez a la prensa el sábado.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que los resultados definitivos no se conocerán antes del 15 de mayo, ya que la mayoría de las actas que aún deben procesarse presentan anomalías y tendrán que ser examinadas por los jurados electorales.

En este contexto de incertidumbre, una encuesta de Ipsos difundida el domingo por el diario Perú 21 esboza las correlaciones de fuerzas de cara a la segunda vuelta.

Keiko Fujimori estaría cabeza a cabeza con Sánchez, con un 38% de los votos para cada uno, signo de una fuerte polarización. El voto en blanco o nulo alcanzaría el 17% en este escenario.

Frente a Rafael López Aliaga, en cambio, Fujimori sería derrotada, ya que él obtendría el 34% de los votos frente al 31% de la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori. El voto en blanco o nulo llegaría al 27%.

La primera vuelta estuvo marcada por retrasos en el envío del material electoral, que impidieron votar a más de 50.000 electores y obligaron a las autoridades a prolongar la votación un día más.

La misión de observación de la Unión Europea mencionó «graves deficiencias», si bien afirmó no haber constatado «ninguna prueba objetiva» de fraude, a diferencia de las acusaciones de López Aliaga.

Más de 27 millones de electores fueron llamados a las urnas en estos comicios obligatorios, que deben renovar también el Parlamento, con el regreso a un sistema bicameral inédito desde 1990.

cm/dga