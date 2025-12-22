Sánchez remodela levemente el gobierno español tras una derrota regional

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, renovó este lunes a la ministra de Educación y a la portavoz de su ejecutivo, cargos que ostentaba una persona que salió del gabinete para ser candidata en unas elecciones regionales.

Sánchez hizo estos anuncios un día después de que su Partido Socialista, golpeado por los escándalos, sufriera una derrota aplastante en las elecciones en la región de Extremadura, donde la derecha ganó y la extrema derecha logró avances significativos.

La nueva ministra de Educación y Deportes será Milagros Tolón Jaime, una geógrafa e historiadora que fue alcaldesa de la ciudad de Toledo y actualmente era la delegada del gobierno español en la región de Castilla-La Mancha.

Como nueva portavoz del gobierno, Sánchez designó a Elma Saiz, actual ministra de Seguridad Social y Migraciones.

Pilar Alegría, quien hasta la semana pasada se desempeñó como ministra de Educación y portavoz del gobierno, abandonó el gabinete para ser candidata para las elecciones de la región de Aragón, que se celebrarán en febrero.

«El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad», afirmó Sánchez en su declaración desde el madrileño Palacio de la Moncloa, la sede del gobierno.

El gobierno de Sánchez se ha visto golpeado en los últimos meses por numerosos escándalos e investigaciones judiciales a varias personas cercanas al dirigente socialista.

Uno de los más dañinos, una presunta trama de sobornos a cambio de contratos públicos, involucra al exministro de Transportes y ex mano derecha de Sánchez José Luis Ábalos, en prisión preventiva a la espera de un juicio en el que la Fiscalía pedirá para él 24 años de cárcel.

Además, los socialistas de Sánchez se vieron sacudidos en las últimas semanas por un goteo de denuncias por presunto acoso sexual de políticos de esa formación, varios de ellos obligados a dimitir.

