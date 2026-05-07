Saiz critica a quien «deshumaniza» a migrantes y dice que voz de España es «de liderazgo»

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Naciones Unidas, 7 may (EFE). La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó este jueves en Nueva York que la voz de España en materia migratoria es «de liderazgo» por priorizar «los derechos humanos, la empleabilidad y la prosperidad», y criticó la «deshumanización» de los migrantes y quienes vierten sobre ellos «falsedades y bulos».

Durante esta semana, Estados miembros y representantes de la sociedad civil se dan cita en la ONU hasta el viernes para revisar los progresos realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018.

En ese contexto, la ministra española mantiene en la sede de la organización en Nueva York reuniones bilaterales y asiste a diversos encuentros y actos sobre políticas migratorias.

«España está totalmente alineada con el pacto mundial de migración. En un contexto tan complicado donde los flujos migratorios, bien por crisis climáticas o por conflictos, se intensifican, es absolutamente necesario adoptar políticas coordinadas y eficaces», dijo a los medios en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI).

Agregó que España «no tiene que dar lecciones a ningún país» en un momento marcado por la restrictividad migratoria de algunos países, entre ellos Estados Unidos, pero «sí mostrar las evidencias y evidentemente el éxito de nuestro país».

El Gobierno acaba de aprobar una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encuentra en vigor desde abril de 2026, con el objetivo de regularizar a unas 500.000, y enfocada en quienes ya residen y trabajan en el país.

«He puesto en valor el importante proceso de organización extraordinaria que estamos que se está desarrollando en nuestro país», señaló.

Según la ministra, la política migratoria de España «es mucho más global que este procedimiento extraordinario», que «pone en el centro los derechos humanos y la empleabilidad y la prosperidad».

«El camino que se ha decidido es que nuestro país sea un país próspero y abierto y además un país con memoria», indicó, y añadió que defiende la posición española «con coherencia, pero además con evidencias, con datos».

«Más del 14,2 % son afiliados extranjeros y suponen riqueza, prosperidad», dijo.

También incidió en que lo importante «es poner en el centro los derechos humanos y el importante aporte de la población migrante, con coherencia, con justicia social».

Saiz dijo que defiende «valores que son justicia social, derechos humanos, respeto a la legalidad internacional y respeto al multilateralismo» frente a «posiciones que intentan desregular y volvernos a lugares oscuros», al responder a una pregunta sobre las opiniones en materia de migración del magante Elon Musk.

«Yo no juzgo, soy muy respetuosa, como también me gusta que sean con el desempeño de nuestro país, e insisto que España lo que hace es ser coherente», señaló en respuesta a otra pregunta sobre su interacción en el marco del foro con representantes de Estados Unidos y otros países.

Agregó que «no se puede deshumanizar a los migrantes y verter sobre ellos falsedades y bulos», «propiciando entornos de racismo y xenofobia».

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves un frente común para gestionar la migración y aumentar la protección de las personas que migran, y cargó contra quienes les utilizan como «chivo expiatorio». EFE

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