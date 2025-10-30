Samsung logró un beneficio trimestral récord entre julio y septiembre por el bum de la IA

1 minuto

Seúl, 30 oct (EFE).- El conglomerado tecnológico Samsung anotó entre julio y septiembre su mayor beneficio operativo trimestral hasta la fecha, de 12,2 billones de wones (unos 8.570 millones de dólares, 7.380 millones de euros), gracias al buen desempeño de su negocio de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial.

La cifra es un 21 % superior en términos interanuales, informó este jueves la empresa en su informe financiero trimestral, en el que también dio cuenta de un incremento del 15,4 % de su facturación por ventas, hasta 86,1 billones de wones (60.400 millones de dólares).

La firma surcoreana atribuyó este buen desempeño en buena parte al rendimiento de su segmento de memorias, que alcanzó unos ingresos trimestrales récord «gracias a la expansión de las ventas de HBM3E (memorias de ancho de banda ultra alto) y a la respuesta proactiva a la fuerte demanda en todas las aplicaciones», destacó en el texto. EFE

rvb-mra/sbb