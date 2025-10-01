The Swiss voice in the world since 1935
Sanciones de EEUU contra petrolera serbia NIS aplazadas para el 8 de octubre

Zagreb, 1 oct (EFE).- Estados Unidos han aplazado por una semana, hasta el 8 de octubre, las sanciones contra la principal compañía petrolera serbia, NIS, de mayoritaria propiedad rusa, que fueron anunciadas en enero y aplazadas varias veces, informó este miércoles la propia compañía.

La entrada en vigor de las sanciones, cuyo objetivo es impedir que Moscú utilice los ingresos del petróleo para financiar su agresión contra Ucrania, significará una reducción importante del suministro de crudo a NIS, la única empresa en Serbia que se dedica a la exploración, producción y procesamiento de petróleo.

NIS tiene más de 400 gasolineras en Serbia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Bulgaria; y gestiona en Pancevo, cerca de Belgrado, la única refinería de Serbia, que con una capacidad anual de 4,8 millones de toneladas cubre la mayor parte de las necesidades de combustible del país balcánico.

Rusia es propietaria del 56,1 % de NIS a través de las empresas GazpromNeft y Gazprom, mientras que el Gobierno serbio controla el 29,9 % y el resto está en manos de accionistas minoritarios.

El presidente serbio, nacionalista populista Aleksandar Vucic, reconoció la semana pasada que las sanciones causarían dificultades al país pero que las autoridades «harán todo lo posible» para que los ciudadanos tengan un «invierno caliente en sus hogares». EFE

