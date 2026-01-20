Santa Fe y Junior definen al primer campeón de Colombia en 2026

Bogotá, 20 ene (EFE).- Santa Fe y Junior disputarán este miércoles en Bogotá el partido de vuelta de la Superliga, tras igualar 1-1 en el de ida, y definirán al primer campeón del fútbol colombiano en 2026.

Los capitalinos buscan ganar por quinta vez este título, por el que se enfrentan los ganadores de las dos ligas del año anterior, mientras que los barranquilleros apuntan a levantar el trofeo por tercera ocasión.

Los locales llegan motivados tras llevarse un punto de la ida, con una anotación del veterano Hugo Rodallega, y tras debutar en la liga colombiana con un empate 1-1 en casa contra Águilas Doradas, un juego en el que el estratega uruguayo Pablo Repetto utilizó una nómina mixta para el encuentro ante Junior.

Para este partido, Repetto contará con toda su nómina, que incluye al veterano portero Andrés Mosquera; al experimentado centrocampista Daniel Torres y a su compañero en la mitad Yilmar Velásquez; al extremo Ómar Fernández, y a Rodallega, que con 40 años sigue siendo la gran estrella del equipo.

Se prevé que como alternativas aparezcan algunos de los nuevos fichajes como el atacante uruguayo Franco Fagúndez y el argentino Nahuel Bustos, quienes ya pescaron minutos y necesitan jugar más para ponerse a punto de cara al resto de la temporada.

El Junior, por su parte, no inició la temporada de la mejor manera y cayó 0-2 en casa el domingo contra el Deportes Tolima, al que un mes antes le ganó la final.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, no contará con el veterano delantero Teófilo Gutiérrez, anotador del tanto en la ida, porque fue expulsado por doble amonestación.

Tampoco estará el defensor uruguayo Lucas Monzón, quien salió lesionado ante Tolima y posiblemente sea reemplazado por Daniel Rivera.

Sin embargo, Arias contará con el resto de la nómina campeona, que incluye al portero uruguayo Mauro Silveira, el artillero paraguayo Guillermo Paiva y el veterano volante Yimmi Chará.

También estará el goleador Luis Fernando Muriel, el fichaje más sonado del club para esta temporada.

Alineaciones probables:

Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo; Luis Palacios, Ómar Fernández y Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto.

Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Guillermo Celis, Yimmi Chará; Bryan Castrillón, Luis Muriel y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.

Estadio: El Campín, de Bogotá.

Hora: 19:30 local (00:30 GMT del jueves). EFE

