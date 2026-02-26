Santa Lucía considera que las misiones médicas de Cuba son «muy importantes» en El Caribe

Castries, 26 feb (EFE).- El primer ministro del país insular caribeño de Santa Lucía, Philip J. Pierre, afirmó este jueves que las misiones médicas de Cuba en El Caribe son «muy importantes», tras reunirse con el secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la conferencia anual de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se celebra en San Cristóbal y Nieves.

«Santa Lucía ha disfrutado de una relación duradera con Cuba en lo que respecta a los profesionales médicos. Muchos de nuestros jóvenes han estudiado en Cuba. Por lo tanto, es un tema muy importante para nosotros. Como región, tenemos nuestros propios problemas que debemos resolver», declaró Pierre, en una rueda de prensa.

El mandatario santalucense se sumó así a otros líderes caribeños que rechazan el hecho de que Estados Unidos los presione para poner fin a las misiones médicas cubanas en sus países.

A su juicio, «la conferencia solo conducirá al fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Caricom» y la polémica por los servicios médicos cubanos en la región se resolverá «de manera amistosa».

Por su parte, Washington tildó a principios de mes el programa sanitario cubano como «ilegítimo».

Pierre aseveró que los mandatarios de la Caricom no han tenido «nunca un consenso sobre ningún asunto de política exterior».

En este sentido, durante la ceremonia de apertura de la cumbre de la Caricom el martes por la noche, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, criticó la situación política en Cuba y pidió elecciones libres y justas y un régimen democrático.

Por su parte, Andrew Holness, el primer ministro de Jamaica, durante su intervención en el inicio de la conferencia indicó que Caricom debe «abordar la situación en Cuba con claridad y coraje» y «es importante considerar este asunto con cuidado y tomar acción colectiva».

«Jamaica está firmemente a favor de la democracia, los derechos humanos, la responsabilidad política y una economía basada en un mercado abierto. No creemos que la estabilidad a largo plazo pueda existir donde la libertad económica es restringida y la participación política limitada», aseveró Holness.

Por su parte, el presidente de turno de Caricom, Terrance Drew, hizo un llamado a los países miembros a aunar fuerzas «diseñar los mecanismos necesarios para ayudar al pueblo de Cuba en este momento particular» porque la comunidad puede brindar ayuda «directamente y convertirse en un foro de conversación».

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

