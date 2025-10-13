Sarkozy entrará el día 21 en la cárcel por la financiación libia en su campaña de 2007

París, 13 feb (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron hoy fuentes judiciales a varios medios franceses.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció hoy ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento. EFE

