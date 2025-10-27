Se agotan los chocolates con citas de Putin que su emisario llevó a Washington

2 minutos

Moscú, 27 oct (EFE).- Los chocolates con las citas y la imagen del presidente de Rusia, Vladímir Putin, que su emisario Kiril Dmítriev llevó de regalo en su reciente visita a Estados Unidos se han agotado, informó el periódico Argumenti i Fakti.

«Las fronteras de Rusia no acaban en ninguna parte», «Rusia es un país que no le teme a nadie», «Dialogar con Rusia desde posiciones de fuerza no tiene sentido», son algunas de la citas impresas en los envoltorios de los chocolates producidos por la compañía Rosshokolad.

Dmítriev, que hizo un viaje relámpago a Washington después que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera sanciones a las dos principales petroleras rusas y cancelara la cumbre con Putin en Budapest, publicó en Telegram que había llevado los chocolates «en el marco del diálogo Rusia-EEUU».

«Si la pelea es inevitable, hay que golpear primero», «Rusia no se enfada, se prepara», son otras de las citas que presentan los chocolates Rosshokolad.

Se ofrecen en dos cajas: una con la leyenda «No abandonamos a los nuestros», lema patriótico que Putin ha hecho suyo, y la otra bajo el título «Grandes palabras de un gran hombre», ambas con la imagen del jefe del Kremlin.

El pasado fin de semana, Dmítriev se reunió en Estados Unidos con la congresista republicana Anna Paulina Luna, a la que le obsequió con un ramo de flores y una caja de chocolates con citas de Putin.

«Fue una elección personal de Dmítriev», afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al negar que el regalo fuera un mensaje del Kremlin.EFE

