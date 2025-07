Sean «Diddy» Combs, un gran imperio y un éxito empañado por la violencia sexual

Nueva York, 2 jul (EFE).- Exitoso empresario hecho a sí mismo, padre apoyado por sus hijos en los momentos de zozobra, violento abusador de sus novias, ícono de la comunidad afroamericana, amigo de la élite de Nueva York: todas esto cabe en la compleja personalidad de Sean ‘Diddy’ Combs, que hoy culminó su caída en desgracia.

El rapero estadounidense se expone ahora a una pena de diez años de cárcel (o de veinte, si el juez suma los dos delitos) tras la decisión del jurado de encontrarlo culpable de «tráfico para ejercer la prostitución», que son los cargos menos graves a que se enfrentaba.

‘Diddy’ Combs fue detenido en septiembre de 2024 tras formalizarse varias acusaciones relacionadas con el tráfico sexual e ingresó en la prisión federal de Brooklyn. Esos pocos meses entre rejas ya le han pasado factura en su aspecto siempre atildado, y ahora ya no puede ocultar las canas que aparecieron en su cabello.

El artista negro se había reinventado a sí mismo en más de una ocasión, amasando una gran fortuna y éxito gracias a sus múltiples negocios. Sin embargo, tras el icono del hiphop, con una aparente imagen de glamour, se encontraba un hombre con otra faceta de agresor sexual.

Durante el juicio, la Fiscalía definió al rapero como líder de una empresa criminal «que no aceptaba un no por respuesta» y usaba la violencia, el poder y el miedo «para obtener lo que quería», incluidos sórdidos episodios de maratones sexuales donde obligaba a sus novias a copular con prostitutos durante noches o fines de semana enteros mientras él se masturbaba.

Infancia difícil, juventud de fiesta y varios procesos legales

También conocido como Puff Daddy, P. Diddy y «Love», el artista de 55 años se crió en Mount Vernon, una ciudad al norte de Nueva York, donde su familia se trasladó tras el asesinato de su padre en 1972, cuando Combs solo tenía dos años.

El progenitor del rapero fue asesinado a tiros dentro de su automóvil en un crimen relacionado con su participación en una red de tráfico de heroína, según las autoridades.

En 1987 comenzó el grado de Empresariales en la Universidad de Howard (Washington D.C.), y, aunque lo abandonó dos años después, se ganó notable fama por organizar fiestas cada semana a las que acudían hasta mil personas. Este centro educativo le concedió un doctorado honorífico, que posteriormente le retiró tras darse a conocer sus denuncias por abusos sexuales.

El rapero se enfrentó a otros tres procesos legales anteriormente en los años 90: por organizar un partido de baloncesto benéfico con aforo superior al permitido, en el que una estampida dejó nueve muertos; por amenazar con una pistola a un fotógrafo de un tabloide y por agredir a un ejecutivo discográfico.

Icono del hiphop

Estos incidentes no impidieron que Combs tomara impulso en la industria musical, fundando en 1993 su discográfica Bad Boy Records, que ha estado detrás de artistas como Usher, Mariah Carey o Aretha Franklin.

A lo largo de su carrera, Diddy también mantuvo amistades y relaciones sentimentales de alto perfil, como con la cantante Jennifer López, que se reunían en sus fiestas anuales a las que acudían celebridades de la talla de Leonardo DiCaprio o Paris Hilton.

Su primer proyecto en solitario llegó en 1996, cuando, bajo el nombre Puff Daddy, lanzó su canción ‘Can’t Nobody Hold Me Down’, que formaba parte de su álbum ‘No Way Out’ (1997), por el que obtuvo un Grammy a Mejor Álbum de Rap.

Pronto, Combs expandió su imperio a otros ámbitos como el cine -en películas como ‘Crimen organizado’- o la moda, creando su empresa Sean John en 1998.

En 2023, el mismo año en que Diddy publicó su quinto álbum ‘The Love Album: Off the Grid’, su novia Cassie Ventura presentó una demanda contra el artista por abuso sexual que fue resuelta con un acuerdo extrajudicial del que no trascendieron los detalles.

Apoyo familiar y de sus seguidores

A lo largo del juicio, el rapero ha contado con el apoyo explícito de su madre y seis de sus siete hijos de diferentes relaciones, que acudieron durante casi todo el proceso judicial, agarrados de las manos al entrar y salir de la corte.

En octubre de 2024, emitieron un comunicado conjunto en el que indicaban que la situación había «devastado» su familia: «Muchos han juzgado tanto a él (Diddy) como a nosotros sobre la base de acusaciones, teorías de conspiración y falsas narrativas que se han convertido en una espiral absurda en las redes sociales».

«Nos mantenemos unidos, apoyándote en cada paso del camino. Nos aferramos a la verdad, sabiendo que prevalecerá, y nada romperá la fuerza de nuestra familia», agregaron.

Además del apoyo familiar, el rapero mantiene una sólida base de seguidores -acumula 19,4 millones solo en Instagram-. Varios de estos fanáticos han estado acudiendo al tribunal y se han permitido incluso increpar en voz alta los argumentos de la Fiscalía. Hoy han celebrado el veredicto con muestras de euforia. EFE

