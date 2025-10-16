Sebastián Méndez, exasistente de Maradona, asume como entrenador del uruguayo Juventud

2 minutos

Montevideo, 16 oct (EFE).- El argentino Sebastián Ariel Méndez, quien trabajó como asistente técnico de Diego Armando Maradona cuando dirigió a Gimnasia y Esgrima de La Plata, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador del uruguayo Juventud.

«¡Bienvenido, Gallego! Sebastián Méndez es el nuevo director técnico de nuestra institución», informó el club de la ciudad de Las Piedras en sus redes sociales, donde también repasó algunos de los clubes en los que ya se desempeñó como director técnico.

Nacido en Buenos Aires en 1977, el entrenador defendió durante su etapa como futbolista a los argentinos Vélez Sarsfield, Banfield y San Lorenzo, así como también al español Celta de Vigo.

Tras su retiro comenzó en 2010 una extensa carrera como entrenador en la que estuvo al frente de equipos de los tres conjuntos de su país en los que jugó, además de otros del exterior como el mexicano Tijuana y el colombiano Cúcuta Deportivo.

En el año 2019, Méndez asumió como asistente de Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El 27 de noviembre de 2020, tras el fallecimiento Maradona, presentó su renuncia de forma irrevocable, al igual que el resto del cuerpo técnico que lo acompañaba.

Más adelante Méndez retornó a la dirección técnica y lideró a cuatro equipos de su país y al Tijuana.

El martes Juventud anunció en sus redes sociales que el también argentino Diego Monarriz dejó su cargo como entrenador del club al que ascendió de la Segunda División a la máxima categoría y al que clasificó a la Copa Sudamericana del próximo año.

En diciembre del pasado año, Juventud ascendió a la Primera División con Monarriz como entrenador y los también argentinos Emmanuel Más e Ivan Rossi en su plantilla. Ambos llegaron al club uruguayo con un palmarés marcado por la obtención de la Copa Libertadores.

En la primera parte de este temporada, Juventud fue tercero en el Torneo Apertura solo por detrás de Liverpool y Nacional. En el Torneo Intermedio fue segundo del Grupo B y en el Clausura marcha decimotercero con apenas tres victorias en once encuentros disputados.

No obstante, suma en este momento 56 unidades en la Tabla Anual acumulada y se encuentra quinto, ya sin poder ser alcanzado por el equipo que marcha noveno.

Esto le garantizó su presencia en la Copa Sudamericana del próximo año, torneo que jugará por segunda vez en su historia luego de haberlo hecho en 2015. EFE

scr/gbf