Secretario de Guerra de Trump llega a Memphis para supervisar despliegue de tropas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 1 oct (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a Memphis, Tennessee, para supervisar el despliegue de tropas ordenado en esta ciudad por el presidente Donald Trump.

Hegseth arribó a la ciudad junto a la fiscal general, Pam Bondi, y el asesor de seguridad y subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, para observar las acciones de más de 200 efectivos federales movilizados en la zona.

Antes de su llegada, Bondi informó en sus redes sociales que el comando de seguridad desplegado en Memphis había efectuado 53 arrestos y confiscado 20 armas de fuego durante las primeras horas de operativos.

El pasado 15 de septiembre el presidente republicano firmó una orden ejecutiva para enviar efectivos a la mayor ciudad del estado de Tennessee, gobernada por los demócratas y a la que describió como «profundamente perturbada».

El martes, Trump y Hegseth se reunieron con generales y almirantes del Ejército en el Pentágono, en un inusual encuentro en el que el mandatario instó a transformar «ciudades peligrosas» del país como Memphis en «campos de entrenamiento militar».

Las operaciones militares se ampliarán a otras ciudades, incluida Portland, en Oregón, a la que Trump dijo que hoy que ha enviado ya a la Guardia Nacional ante lo que calificó como «un deterioro de la seguridad».

Desde agosto, Trump ha ordenado el envío de fuerzas federales a otras urbes gobernadas por demócratas como Chicago o Washington D.C. con el argumento de combatir las altas tasas criminalidad. EFE

dte/asb/rrt

