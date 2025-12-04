Sector empresarial llama a la responsabilidad durante conteo de votos en Honduras

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), principal organización empresarial de Honduras, pidió «prudencia y moderación» a los actores políticos durante el recuento de los votos de las elecciones del pasado día 30.

«Hacemos un llamado a todos los actores políticos a conducirse con prudencia y moderación durante este proceso democrático», indicó

Enfatizó que las declaraciones «anticipadas, triunfalistas o que generen confusión» sólo contribuyen a «la incertidumbre y a la desconfianza, y pueden afectar la paz social» en Honduras.

«Este es un momento que exige responsabilidad y compromiso con Honduras. Quien actúe guiado por intereses partidistas, particulares o ilegítimos recibirá la reprobación de la ciudadanía y en nada contribuye a fortalecer la confianza colectiva», subrayó el sector empresarial.

El Cohep señaló que ahora corresponde a las instituciones electorales cumplir su responsabilidad de «emitir los resultados oficiales y activar las garantías legales para asegurar su aceptación colectiva como definitivos».

El candidato Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, y el aspirante Salvador Nasralla, se han alternado al frente del conteo electoral.

Con el 85,81 % de las actas escrutadas, a las 12:00 hora local (18:00 GMT), Asfura suma 1.104.465 votos (40,17 %) frente a 1.086.135 sufragios (39,51 %) de Nasralla, quien hoy denunció un «cambio de datos» en el conteo preliminar.

El Cohep reafirmó que la institucionalidad democrática es «el pilar de la estabilidad nacional», confió en que el proceso «seguirá su curso y que los resultados serán respetados», y pidió a la población mantener «la serenidad» y seguir fortaleciendo juntos «la paz, la democracia y el Estado de Derecho». EFE

