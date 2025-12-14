Seguidores de la Nobel de la Paz iraní siguen sin poder contactarla tras su arresto

afp_tickers

3 minutos

No ha habido contacto con la ganadora iraní del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi desde su detención el viernes, dijeron sus simpatizantes el domingo, instando a la República Islámica a liberar a la activista y a decenas de personas arrestadas con ella.

Mohammadi, que ganó el Nobel en 2023, fue detenida el viernes tras intervenir en una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Mashhad por el abogado Josrow Alikordi, hallado muerto a principios de este mes.

Según el fiscal de Mashhad, Hasán Hematifar, 38 personas fueron arrestadas en el evento, entre ellas Mohammadi y otra destacada activista, Sepideh Gholian.

El hermano de Alikordi, Javad, fue detenido más tarde ese mismo día. Mohammadi, que ha pasado gran parte de la última década entrando y saliendo de la cárcel, había sido autorizada a salir de prisión en diciembre de 2024 por motivos médicos.

Durante el último año, continuó con su activismo. Desde su arresto, Mohammadi no ha realizado ninguna llamada telefónica y «solo un número limitado de los detenidos ha podido contactar a sus familias», señaló su fundación en un comunicado.

El comunicado expresó su «profunda preocupación por el bienestar físico y psicológico de todos los detenidos» y pide su liberación «inmediata e incondicional».

Indicó que la organización se enteró de que su caso ha sido remitido a la Fiscalía Revolucionaria Mashhad, un ente que se encarga de los casos de seguridad nacional.

Sin embargo, la fundación dijo que no ha recibido información sobre su «paradero o estado».

Imágenes de la ceremonia conmemorativa mostraron a Mohammadi —sin el velo, obligatorio para las mujeres en público en la república islámica— encaramándose sobre un automóvil para dirigirse a multitudes que coreaban consignas contra las autoridades.

Luego fue arrestada «violentamente», señaló la organización, que añadió que cree que el número de personas arrestadas junto a ella podría haber superado las 50.

El fiscal Hasán Hematifar, citado el sábado por la agencia de noticias IRNA, dijo que las investigaciones siguen en curso. Acusó a Javad Alikordi, Gholian y Mohammadi de pronunciar «discursos provocadores, incitar a los presentes a alterar el orden público y corear consignas que violaban las normas».

Alikordi, de 45 años, abogado que había defendido a personas arrestadas durante las protestas de 2022-2023, fue hallado muerto en su oficina el 5 de diciembre.

Activistas afirman que Irán sigue inmerso en una profunda represión más de cinco meses después del fin de la guerra de 12 días contra Israel, con más de 1.400 personas ejecutadas en lo que va de año.

sjw/jj/pb/an