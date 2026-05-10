Segunda sesión del juicio contra el primo de Al Asad acusado de asesinato de manifestantes

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El Cairo, 10 may (EFE).- La Corte Penal de Siria inició este domingo la segunda sesión del juicio contra Atif Najib, un exjefe de la Seguridad Política y primo del derrocado dictador Bachar al Asad, acusado de torturas y del asesinato de manifestantes civiles durante las revueltas populares de 2011 que originaron el largo conflicto civil sirio.

Al inicio de la sesión, celebrada en medio de estrictas medidas de seguridad en el Palacio de Justicia en Damasco y transmitida por la televisión oficial Al Ejbariya, el juez principal, Fakhr Aldin al Aryan, leyó los cargos presentados contra Najib, quien apareció de pie, con los brazos cruzados, en una jaula en la sala del Palacio de Justicia.

Entre esos cargos, figura la complicidad «con otros acusados fugitivos, entre el ellos el prófugo Bachar al Asad», de cometer «actos sistemáticos contra civiles, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, tortura, asesinato y detención arbitraria».

«Los detenidos fueron sometidos a diversas formas de tortura, como la extracción de uñas, descargas eléctricas en zonas sensibles y palizas brutales (…) y varios de ellos, incluyendo niños, murieron como consecuencia de la tortura», dijo Al Aryan.

También señaló que Najib está acusado por la Fiscalía de haber orquestado el uso de munición real en la represión de los manifestantes civiles, «lo que resultó en la muerte de varios» de ellos, y del «uso de francotiradores para matar a manifestantes en Deraa» (sur).

Najib, exjefe de Seguridad Política de la provincia de Deraa, es una de las figuras más odiadas del antiguo régimen debido a su papel en la represión de las revueltas populares, que se convirtieron en el conflicto sangriento que terminó con cinco décadas de régimen de la familia al Asad (padre, Hafez, e hijo, Bachar), el 8 de diciembre de 2024.

El primo de Al Asad es conocido por haber ordenado en marzo de 2011 la detención y tortura de 15 niños por haber pintado grafitis contra el régimen en las paredes de una escuela en Deraa, algo que también mencionó Al Aryan durante la sesión de este domingo.

Cuando los padres y líderes locales de la ciudad acudieron a pedir su liberación, Najib respondió con insultos y arrogancia y «les humilló», lo que provocó las protestas masivas que se extendieron por todo el país.

«Los actos que se te atribuyen, junto con los demás prófugos, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», dijo el juez antes de pedir el fin de la transmisión en directo de la sesión que continúa a puerta cerrada.

La primera sesión se celebró el pasado 26 de abril contra Najib y otros excargos sirios, dos días después de que el nuevo Gobierno de Damasco anunciara el arresto de Amjad Yusef, un exmiembro de la inteligencia militar, conocido como el «carnicero de Al Tadamon» por haber orquestado el asesinato en 2013 de cientos de sirios de ese barrio, ubicado en el sur de Damasco. EFE

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