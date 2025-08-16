Seis carreteras cortadas en Portugal por los incendios que combaten casi 4.000 bomberos

Lisboa, 16 ago (EFE).- Un total de seis carreteras permanecen cortadas en Portugal debido a los múltiples incendios rurales que asolan el norte y el centro del país, avivados por la ola de calor que arrastra desde hace días, y que este sábado combaten casi 4.000 bomberos.

Así lo indicó la Guarda Nacional Republicana (GNR) lusa, quien en un comunicado detalló que tres de las vías se encuentran en el distrito de Coimbra, y son la EN 230 entre Quinta da Tapada y Parede; EN 236 entre Lousã y Pêra; y la EN 342 entre Reta do Sol y Mata do Sobral.

En esta región trabajan más de 1.000 bomberos, 332 medios terrestres y 17 aeronaves para tratar de combatir el fuego.

Las otras tres carreteras cortadas al paso están en el distrito de Guarda -fronterizo con la provincia española de Salamanca- y son la EN 102 entre Marialva y Longroiva; EN 221 entre Gouveias y Pinhel; y la EN 226 en las localidades de Ponte Abade, Rio de Mel y Peroferreiro.

En la zona de Guarda más de 200 bomberos tratan de extinguir las llamas, acompañados de 83 medios terrestres y uno aéreo, que ayer se cobraron la primera víctima mortal de la ola de incendios de este verano en el país, un hombre en Vila Franca do Deão.

Según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), todas las regiones fronterizas con España están este sábado en alerta naranja por riesgo de altas temperaturas e incendios forestales, una situación que se replicará el domingo y, si se cumplen las previsiones, mejorará el próximo lunes, cuando bajarán los grados. EFE

lmg/amg