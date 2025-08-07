The Swiss voice in the world since 1935

Seis militares desarmados frenaron al sargento que disparó contra sus compañeros en EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 7 ago (EFE).- Seis militares desarmados frenaron al sargento Quornelius Radford, quien el miércoles disparó contra cinco de sus compañeros de la base de Fort Stewart en Georgia, sur de Estados Unidos, tres de los cuales ya salieron este jueves del hospital, según reveló el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

El funcionario reconoció en un evento en el lugar de los hechos el «heroísmo» de los seis soldados, incluyendo a uno que derribó con su cuerpo al tirador, quien está bajo custodia y «probablemente» ingrese a un centro de detención militar, aunque aún se desconoce el motivo por el que disparó.

«Solo piensen en esto, estaban desarmados y corrieron y derribaron a una persona armada que sabían que estaba activamente disparando a sus compañeros, sus colegas, soldados», declaró Driscoll a los medios.

El secretario señaló que dos de los cinco heridos permanecen hospitalizados, uno dentro del mismo Fort Stewart y otro en el hospital Memorial Community de la ciudad de Savannah, aunque están fuera de peligro.

Pese a las preguntas de la prensa, evitó comentar más detalles de la investigación del tiroteo en Fort Stewart, la mayor instalación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al este del Misisipi y hogar de la Tercera División de Infantería, lo que incluye también campos aéreos.

Driscoll reconoció que «no» es normal que un sargento tuviese un arma personal, lo «que sería una violación» de las reglas.

Aunque insistió en que por ahora «no puede responder a algunas preguntas», prometió que «los descubrimientos de la investigación serán transparentes, se divulgarán al público estadounidense».

«Nos comprometemos a que, por cualquier cosa que descubramos durante la investigación que pueda hacer más seguros este espacio y otras bases como esta, vamos a actuar sobre ello lo más rápido posible», sostuvo.

A diferencia de otros tiroteos masivos en Estados Unidos, se espera una investigación especial por haber ocurrido en una base militar.

Estados Unidos ha registrado al menos 261 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas recibieron disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. EFE

ppc/ims/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR