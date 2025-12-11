Seis militares ecuatorianos van a prisión preventiva por presunta ejecución extrajudicial

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 dic (EFE).- Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a seis militares sospechosos de causar la muerte de un joven de 19 años durante un operativo de seguridad realizado en la provincia costera de Santa Elena, según confirmó la Fiscalía.

Los soldados, detenidos el miércoles, fueron procesados por el presunto delito de ejecución extrajudicial y deberán cumplir la medida en una cárcel de Quito.

Durante la audiencia se explicó que los militares ingresaron a una vivienda del barrio La Península, en Santa Elena, en medio de un operativo antidrogas, y, de acuerdo a información de testigos, supuestamente empezaron a golpear a las personas que estaban allí, incluso a menores de edad.

Posteriormente, y según estas mismas versiones, habrían supuestamente utilizado cables de energía para electrocutarlos, lo que derivó en el fallecimiento de uno de ellos.

Los soldados, en cambio, aseguraron que el joven habría simulado tener un arma de fuego, por lo que reaccionaron de inmediato para neutralizarlo. La víctima aparentemente tenía problemas cardíacos.

La Fiscalía informó que de manera paralela se abrieron dos investigaciones más. Una contra dos adolescentes que fueron aislados y otra contra tres personas adultas detenidas durante la intervención militar.

Ecuador vive desde el 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, y el mandatario ha decretado una serie de estados de excepción por el alza de la violencia en varias provincias como Santa Elena, donde las Fuerzas Armadas realizan operativos complementarios a los de la Policía.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los abusos por parte de los militares han aumentado en el marco de esta declaratoria. Y, según Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde el 2023, cuando inició el primer mandato de Noboa.

Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular por dos patrullas militares en diciembre de 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala. Diecisiete militares se enfrentan a un juicio en el que la Fiscalía ha pedido 34 años y ocho meses de cárcel para la mayoría de ellos. EFE

cbs/sbb