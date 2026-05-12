Senado de EEUU confirma a nominado de Trump como nuevo miembro de la Fed

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El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como gobernador de la junta de la Reserva Federal, abriéndole el camino para que asuma la presidencia del banco central esta misma semana, cuando el país enfrenta su inflación más alta en tres años.

El Senado votó 51 a 45 para confirmar el nombramiento de Warsh para un periodo de 14 años.

A finales de esta semana, el Senado tendrá una nueva votación para decidir si Warsh asume la presidencia por cuatro años de la Fed, en reemplazo de Jerome Powell, próximo a terminar su mandato.

El presidente Donald Trump ha criticado e insultado a Powell con frecuencia porque la Reserva Federal no baja las tasas de interés con rapidez.

Warsh llega a la Fed el mismo día en el que se conoció que la inflación en Estados Unidos llegó a su nivel más alto interanual desde 2023, ubicándose en el 3,8% en abril. Hubo un aumento significativo en los precios de energía y de alimentos.

Warsh se ha mostrado favorable a reducir los tipos de interés, pese a que el aumento de los precios ha superado el objetivo a largo plazo de inflación de la Fed del 2%.

El mercado laboral también ha mostrado señales de debilidad.

En la junta, Warsh ocupará la vacante que deja Stephen Miran, un aliado de Trump nombrado gobernador en septiembre para completar el periodo de Adriana Kugler, quien renunció.

Su nombramiento ha causado dudas sobre la independencia del banco, ante los ataques sin precedentes de Trump.

Durante su audiencia de confirmación el mes pasado, Warsh dijo que «absolutamente no» sería un títere del presidente.

En su última conferencia de prensa como presidente, Powell anunció su inusual decisión de permanecer como gobernador. Habló de amenazas a la independencia del banco central y prometió «tener un perfil bajo» durante la dirección de Warsh.

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