Senado de EEUU confirma a Warsh como presidente de la Fed

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El Senado estadounidense confirmó el miércoles a Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump, como jefe de la Reserva Federal (Fed) para un mandato de cuatro años.

Warsh hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo y una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años.

El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh, quien, al igual que Trump, ha abogado por tipos de interés más bajos.

Oriundo del estado de Nueva York, este jurista de formación de 56 años dejó prematuramente su primer mandato en la junta en 2011, tras expresar diferencias en materia de política monetaria.

Ahora vuelve para dirigir por cuatro años la Reserva Federal, encargada, entre otras cosas, de combatir la inflación en Estados Unidos y garantizar el máximo empleo.

Lo hace en un momento de presión política sin precedentes sobre la independencia de la Fed.

Trump criticó e insultó con frecuencia al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por la falta de recortes de tasas.

Su administración puso además a Powell en la mira de una investigación penal y todavía intenta destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

En su audiencia de confirmación ante la comisión bancaria del Senado, Warsh prometió preservar la independencia de la Fed, afirmando que no sería «en absoluto» el títere del presidente.

«Me honra que el presidente me haya nominado para el cargo y seré un actor independiente si se confirma mi nombramiento como presidente de la Reserva Federal», dijo.

– Críticas a la Fed –

Nacido en Albany, la capital del estado de Nueva York, Warsh es licenciado por la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de Harvard.

Está casado con Jane Lauder, nieta de la legendaria magnate de los cosméticos Estée Lauder.

Warsh comenzó su carrera en el gigante de la inversión Morgan Stanley, especializado en fusiones y adquisiciones.

Más tarde se incorporó al gobierno del entonces presidente estadounidense George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para el Directorio de la Reserva Federal.

Warsh formó parte de la junta durante la crisis financiera mundial y finalmente se marchó en 2011 por desacuerdos sobre cómo debía afrontarla el banco central.

Desde entonces ha trabajado en Wall Street y en los directorios de diversas empresas, incluida la mensajería UPS.

«Vi a la Fed y a su gente en su mejor momento, pero también fui testigo de una institución tentada a desempeñar un papel más amplio en la economía y la sociedad», dijo Warsh en su audiencia de confirmación.

Ese lenguaje encaja con los argumentos de Trump, cuya administración ha pedido que la Reserva Federal se ciña a su ámbito y ha alegado que el banco central atraviesa una crisis de credibilidad.

En su primera etapa en la Fed, Warsh era considerado un «halcón», es decir, un responsable de política monetaria que se inclina por atender el lado de la inflación del mandato, generalmente subiendo las tasas de interés.

En los últimos años ha cambiado de postura, alineándose con las exigencias de Trump de tipos de interés más bajos, a pesar de que la economía estadounidense enfrenta una inflación persistentemente alta desde la pandemia de Covid-19.

Warsh atribuye la alta inflación a «errores de política» de la Fed en 2021 y 2022.

Ha pedido un «cambio de régimen» en la formulación de políticas, lo que incluye modificar los datos en los que la Fed basa sus decisiones, eliminar la orientación prospectiva de sus comunicaciones y fomentar discusiones más vigorosas en las reuniones de su consejo de gobernadores.

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