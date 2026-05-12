Senado paraguayo acepta renuncia de legislador oficialista condenado por lavado de dinero

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Asunción, 12 may (EFE).- El Senado de Paraguay aceptó este martes la renuncia del legislador del gobernante Partido Colorado Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico, quien ahora enfrenta un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía en medio de la controversia que su caso ha generado en el país.

Los 38 senadores presentes aceptaron, sin debate, la dimisión remitida por Galeano, quien no compareció a la sesión extraordinaria convocada por la Cámara Alta en la que se aprobó igualmente la renuncia del también parlamentario oficialista Hernán Rivas, que quedó envuelto en una polémica por la presunta falsificación de su título de abogado.

Galeano, quien había solicitado al Legislativo un permiso indefinido que le fue revocado la semana pasada después de que un Tribunal de Apelación ratificara la sentencia en su contra, comunicó este martes su «renuncia indeclinable» al cargo por «motivos de carácter estrictamente personal» en una carta dirigida al presidente del Senado, el colorado Basilio Núñez.

Según Ricardo Estigarribia, abogado del legislador, su cliente renunció por «una cuestión de paz social», luego de que sus colegas le solicitaran dejar el cargo para evitar ser sometido a un proceso de pérdida de investidura, punto que estaba incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de esta jornada.

Estigarribia indicó a periodistas que tras la renuncia de Galeano, quien permanece bajo libertad ambulatoria, «está expuesto a que se ordene la prisión preventiva», ya que pierde su fuero parlamentario.

Después de conocerse la decisión de la Cámara Alta, medios locales difundieron un documento en el que los fiscales del caso, Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, solicitaron al Tribunal de Sentencia «la aplicación de la prisión preventiva» para Galeano ante su inminente renuncia o pérdida de investidura.

Los fiscales alegaron que el tribunal se encontraba «impedido de aplicar la prisión preventiva» contra el ahora exsenador mientras permaneciera vigente «la inmunidad parlamentaria de prisión que lo ampara».

El 4 de marzo pasado, un Tribunal de Sentencia condenó a Galeano por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico, luego de señalar sus nexos con una red que enviaba cocaína a Europa y que presuntamente lideraban el uruguayo Sebastián Marset -detenido en marzo pasado en Bolivia y extraditado a EE.UU.- y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

El caso contra Galeano es resultado de la operación ‘A Ultranza PY’, que tuvo lugar en 2022 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero. EFE

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