Senador oficialista uruguayo acusa a opositor de un delito de odio y no acepta disculpas

Montevideo, 14 ago (EFE).- El senador uruguayo por el oficialista Frente Amplio Nicolás Viera aseguró este jueves que su homólogo por el opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva cometió un delito de odio al llamarlo «puto de mierda» y dijo que no acepta disculpas.

«Yo no acepto ningún pedido de disculpas de Da Silva, porque lo que él cometió fue un delito. En este país, decirle puto de mierda a alguien, aludiendo a su sexualidad, es un delito de odio homofóbico y está penado», enfatizó en una rueda de prensa.

En ese sentido, Viera reiteró: «Yo no voy a aceptar ninguna disculpa, porque no puedo aceptar la disculpa de un delito».

Por otra parte, dijo que está evaluando con los técnicos de su equipo los pasos a seguir y adelantó que tomarán acciones, aunque aún no tiene claro cuál será el camino.

Los agravios ocurridos en el Senado llevaron a que en la madrugada de este jueves fuera suspendida una sesión en la que era interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

La situación que llevó a la suspensión se dio cuando Viera se encontraba haciendo uso de la palabra y fue interrumpido por Da Silva. EFE

