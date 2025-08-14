The Swiss voice in the world since 1935

Senador oficialista uruguayo acusa a opositor de un delito de odio y no acepta disculpas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Montevideo, 14 ago (EFE).- El senador uruguayo por el oficialista Frente Amplio Nicolás Viera aseguró este jueves que su homólogo por el opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva cometió un delito de odio al llamarlo «puto de mierda» y dijo que no acepta disculpas.

«Yo no acepto ningún pedido de disculpas de Da Silva, porque lo que él cometió fue un delito. En este país, decirle puto de mierda a alguien, aludiendo a su sexualidad, es un delito de odio homofóbico y está penado», enfatizó en una rueda de prensa.

En ese sentido, Viera reiteró: «Yo no voy a aceptar ninguna disculpa, porque no puedo aceptar la disculpa de un delito».

Por otra parte, dijo que está evaluando con los técnicos de su equipo los pasos a seguir y adelantó que tomarán acciones, aunque aún no tiene claro cuál será el camino.

Los agravios ocurridos en el Senado llevaron a que en la madrugada de este jueves fuera suspendida una sesión en la que era interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

La situación que llevó a la suspensión se dio cuando Viera se encontraba haciendo uso de la palabra y fue interrumpido por Da Silva. EFE

scr/rmp/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR