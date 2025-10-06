Senderistas describen una noche de nieve y hielo durante el temporal en el Everest

Pekín, 6 oct (EFE).- «Llevábamos impermeable y chaqueta técnica, pero en pocos minutos todo el cuerpo estaba cubierto de una capa de hielo», relató el fotógrafo y montañista Dong Shuchang sobre la tormenta que sorprendió a cientos de excursionistas en el valle de Gama, en la vertiente oriental del Everest.

Fue durante un temporal que en la noche del 4 de octubre obligó a evacuar a más de 350 personas en el Tíbet.

Dong, con amplia experiencia en la zona, afirmó al medio chino National Business Daily que la que experimentó en la madrugada local del domingo fue «la peor tormenta» que ha presenciado. «Lo que más temía era perder calor corporal; la hipotermia en la montaña puede ser mortal», aseguró.

Según relató, durante la noche en el campamento la nieve alcanzó cerca de un metro de espesor. «Los guías pasaron la noche entera quitando nieve para que las tiendas no quedaran sepultadas. Intentamos mantenernos calientes como pudimos, pero una de mis cámaras se congeló y dejó de funcionar», añadió.

Yaks inmovilizados

Un empleado del área turística del Everest, identificado como Yixi por el citado medio, explicó que «la nevada fue tan intensa que incluso los yaks, principal medio de transporte en la zona, quedaron inmovilizados».

Los testimonios coinciden en describir una nevada inusualmente fuerte que sepultó numerosas tiendas de campaña y dejó incomunicadas varias zonas de la ruta.

Guías con años de experiencia en la región aseguraron no haber presenciado un fenómeno similar y destacaron la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y preparación en este tipo de travesías de alta montaña.

Según informaron previamente las autoridades locales, los excursionistas evacuados fueron trasladados al poblado de Qudang, en la localidad de Shigatse, donde se encuentran en buen estado de salud, mientras que otros 200 permanecen aún en el recorrido y avanzan de forma escalonada hacia el mismo punto bajo la guía de los equipos de rescate.

El Gobierno del condado de Tingri mantiene cerrados temporalmente varios puntos turísticos del área del Everest ante la persistencia de nieve y hielo en las carreteras.

El suceso coincidió con la ‘Semana dorada’, uno de los principales periodos vacacionales del año en China, que ha impulsado una fuerte afluencia de turistas a zonas naturales y rutas de senderismo como la del valle de Gama, ubicada a más de 4.000 metros de altitud.

La temporada de septiembre y octubre suele ser una de las más favorables para visitar esta zona, ya que la escasez de lluvias permite apreciar los paisajes del Everest y de otras cordilleras cercanas. EFE

