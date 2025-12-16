Serbia no acudirá a la cumbre UE-Balcanes Occidentales

2 minutos

Zagreb, 16 dic (EFE).- El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic, anunció este martes que su país no estará representado en la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales que se celebra mañana en Bruselas.

«Por primera vez en los últimos 13 o 14 años, ni yo, ni nadie, asistirá a esa conferencia intergubernamental. Nadie representará a la República de Serbia», declaró a la televisión pública serbia RTV.

Vucic afirmó que no participará para quitar presión a su Gobierno y asumió que su decisión de ausentarse va a provocar críticas en Bruselas y en su país.

«Creo que con esto estoy protegiendo a la República de Serbia y sus intereses, porque tenemos que demostrar lo que hemos hecho y hemos hecho mucho», dijo Vucic, quien afirmó mientras él sea presidente el país, continuará su camino hacia la entrada en la Unión Europea.

La comisaria de la UE para la Ampliación, Marta Kos, aseguró recientemente en una entrevista con Deutsche Welle que Serbia «tendrá que esforzarse muchísimo más si realmente quiere ser miembro de la Unión Europea».

Kos afirmó que hay un sitio para una Serbia en la UE pero también que en el país se han producido «retrocesos» en campos como el ámbito judicial, la libertad de prensa y la libertad académica.

También afirmó que Serbia «tiene que decidir de qué lado está», en una aparente alusión a las estrechas relaciones de Belgrado con Moscú.

Los líderes de la UE y los Balcanes Occidentales se reunirán en Bruselas con el presidente del Consejo Euroipeo, António Costa, para «demostrar y reafirmar la solidez de la relación estratégica entre la UE y los Balcanes Occidentales y los beneficios que la misma aporta a la ciudadanía», según informado esa institución de la UE.

Serbia es candidato a entrar en la UE desde 2012.

En su análisis el pasado 4 de noviembre sobre los avances de los países candidatos, la Comisión Europea afirmó que las reformas que necesita el país se han ralentizado. EFE

