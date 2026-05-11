Serie previa con motivo de la visita de Trump a China

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Madrid, 11 may (EFE).- Con motivo de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves y viernes, la Agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía CHINA EEUU.

Calendario de publicación

Lunes 11

CHINA EEUU

Pekín – China y Estados Unidos llegan a la reunión prevista entre Xi Jinping y Donald Trump con una frágil tregua comercial aún vigente, pero puesta a prueba por viejos frentes abiertos, como los aranceles y las tierras raras, nuevas disputas tecnológicas y la crisis energética desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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CHINA EEUU

Pekín – Más de medio siglo después del viaje de Richard Nixon a la China de Mao Zedong, que abrió en 1972 el deshielo entre ambos países, Donald Trump pondrá fin con su próxima visita a casi una década sin desplazamientos de presidentes estadounidenses al gigante asiático, en una relación hoy marcada por la desconfianza mutua.

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Martes 12

CHINA EEUU

Pekín – China afronta la próxima reunión entre Xi Jinping y Donald Trump con un repertorio de cartas negociadoras que combina viejas bazas, como las tierras raras, su enorme mercado interno, su peso en las cadenas de suministro o las compras de productos agrícolas estadounidenses, con nuevos ases en la manga como su influencia sobre Irán.

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EEUU CHINA

Pekín – Pese a los minuciosos planes y tras un cambio de fecha, la visita del presidente Donald Trump esta semana a Pekín para verse con su homólogo, Xi Jinping, estará marcada por la crisis en Irán y la dificultades de Washington para reconducir la relación hacia los escasos terrenos en los que no hay una competencia excluyente. Por Jairo Mejía, enviado especial.

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CHINA EEUU

Taipéi – Taiwán será uno de los asuntos clave de la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, prevista para mediados de mes en Pekín: en ella el líder chino buscará influir en la postura de Washington sobre Taiwán, presionando para una eventual declaración de «oposición» a la independencia de la isla o una revisión de la venta de armas, según expertos consultados por EFE.

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