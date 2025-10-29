Setenta turistas argentinos se resguardan en hoteles en Jamaica por el huracán Melissa

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- Unos 70 turistas argentinos se mantienen a resguardo dentro de hoteles de Jamaica ante el paso del huracán Melissa, que este martes impactó en este país caribeño.

«Tenemos 70 argentinos aproximadamente como turistas en Jamaica, en hoteles de tipo todo incluido, y nuestro cónsul está tomando contacto con cada uno de ellos, dentro de lo que permiten las dificultades de las comunicaciones», señaló el embajador argentino en Jamaica, Marcelo Balbi, en declaraciones a medios argentinos.

El diplomático afirmó que los turistas argentinos se encuentran «bien», dentro de hoteles «seguros» con «estructuras sólidas, que ya han vivido otros huracanes».

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes el país como «zona catastrófica», tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 que disminuyó a 4, horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

«En la isla hay una situación muy compleja. El primer ministro ha solicitado que se declare zona de desastre. Los vientos fuertes persisten», señaló Balbi en declaraciones al canal TN, de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en sus siglas en inglés), más de 530.000 clientes, alrededor del 77 %, se encuentran sin servicio eléctrico en el país.

Por su parte, Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, lamentó en una rueda de prensa que se reportaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.

El embajador argentino indicó que el huracán «ya está saliendo del territorio de la isla», pero aún se siente el «fuerte azote de los vientos», con «interrupciones en las comunicaciones».

«Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mantener un contacto directo y para llevarle tranquilidad a las familias también», aseguró el diplomático argentino.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa en su paso por el Caribe, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana. EFE

