Sheinbaum carga contra reivindicación de Hernán Cortés en plena visita de Ayuso a México

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Ciudad de México, 5 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió este martes contra quienes buscan reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés, al advertir que «están destinados a la derrota», en un contexto marcado por la visita a este país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota», afirmó la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso participara en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el «mestizaje» como elementos positivos de la historia compartida entre España y México. EFE

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