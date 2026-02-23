Sheinbaum destaca la cooperación con EE.UU. en la operación que terminó con El Mencho

3 minutos

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La operación que concluyó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, contó con información de Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía y cooperación, afirmó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Hay información que se comparte, incluso es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos, y el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así a la cooperación bilateral que proporcionaron las autoridades estadounidenses para el operativo del domingo en Guadalajara (estado de Jalisco, oeste) que terminó con la muerte del dirigente narcotraficante.

En ese sentido, Sheinbaum explicó que la comunicación con Estados Unidos en materia de seguridad es permanente y se rige por acuerdos establecidos entre ambos gobiernos.

También recordó que la cooperación con Washington en materia de seguridad se centra en «información e inteligencia».

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que la colaboración con autoridades estadounidenses «se ha fortalecido mucho» durante la actual administración de Sheinbaum.

«Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico» de la operación contra El Mencho, señaló el general Trevilla Trejo.

Precisó que la ubicación inicial del objetivo fue resultado de inteligencia militar mexicana, aunque hubo datos proporcionados por Estados Unidos.

Asimismo, el jefe militar señaló que en lo que va de la administración se han confiscado 23.000 armas, de las cuales el 80 % son de origen estadounidense, así como más de 320 toneladas de droga y más de 2.000 laboratorios clandestinos.

El Gobierno mexicano reiteró que la cooperación con Estados Unidos continuará en el marco de los principios acordados, mientras se mantiene el despliegue de seguridad tras los hechos del fin de semana en Jalisco.

Washington acusaba a El Mencho de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su dirección, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluidas las del fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países. EFE

csr/afs/rcf

(Foto) (Vídeo)