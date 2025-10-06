Sheinbaum espera que mexicanos detenidos en Israel sean repatriados «muy pronto»

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno espera que se produzca “muy pronto” la repatriación de los seis nacionales que fueron detenidos la semana pasada por autoridades israelíes cuando formaban parte de la Flotilla Global Sumud, organizada para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador. Y se está buscando ya muy pronto su repatriación”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El domingo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó de que el embajador de México en Israel visitó de nuevo a los mexicanos que están en el centro de detención de Ktziot, en Israel.

Sheinbaum dijo que, aunque existe ya una fecha de regreso de los mexicanos detenidos en Israel, solo están esperando “el último acuerdo” con el gobierno israelí para poder dar mayor información y precisó que “todos están bien”.

El martes, las embarcaciones fueron detenidas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que motivó al gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

Sheinbaum declaró el jueves que los activistas “no cometieron ningún delito” y que la ayuda humanitaria “debe llegar a Gaza”, al tiempo que exigió su liberación y retorno inmediato.

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza y presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra de Israel en el enclave. EFE

