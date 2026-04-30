Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. y advierte que no permitirá injerencia en caso Sinaloa

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero” tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina. EFE

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