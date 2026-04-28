Sheinbaum pide «aclarar» operativo con agentes de EE.UU. en México tras renuncia de fiscal

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Ciudad de México, 28 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua debe continuar pese a la renuncia del fiscal general estatal, César Jáuregui, y subrayó que lo central es defender la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley.

«En este caso, lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Y por eso es muy importante la aclaración de este caso», declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana insistió en que la dimisión del funcionario no cierra el caso. «Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia. Tiene que seguirse investigando», enfatizó.

Añadió que el proceso ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual «podrá dar su información respecto a esto”» señaló.

«Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano o mexicana y de cualquier gobierno estatal, municipal y gobierno federal. Tiene que cumplirse con la ley», dijo.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que el lunes César Jáuregui presentara su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de Chihuahua (norte de México) tras la polémica generada por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, el pasado 19 de abril.

Durante el operativo murieron dos presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos mexicanos.

Jáuregui reconoció entonces que la información inicial que ofreció sobre la presencia de funcionarios extranjeros era «inconsistente» y admitió omisiones en la gestión institucional del caso.

El episodio ha tensado la relación entre el Gobierno federal y la administración estatal encabezada por la gobernadora Maru Campos, además de reavivar el debate sobre la injerencia de EE.UU. en México en materia de seguridad.

La mandataria insistió en la necesidad de transparencia sobre los hechos, especialmente por sus implicaciones en la cooperación bilateral con Washington y el marco legal mexicano.

«El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones», concluyó. EFE

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