Sheinbaum reconoce que la principal problemática del país es la seguridad pública

3 minutos

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este lunes que el principal problema que enfrenta actualmente el país está relacionado con la seguridad pública y su vinculación directa con los grupos delincuenciales y la delincuencia organizada.

En este sentido, la mandataria confirmó desde su habitual conferencia de prensa, que su Gobierno ha decidido fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y coordinación institucional para atender este fenómeno.

Sheinbaum explicó que, desde el inicio de su administración, el 1 de octubre, se determinó que la seguridad pública representa el mayor desafío nacional, particularmente por la presencia y operación de organizaciones criminales que afectan la vida cotidiana, la economía local y la tranquilidad de diversas regiones del país.

“Consideramos que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con la seguridad pública vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada”, afirmó la mandataria al explicar los ajustes realizados en la estructura de seguridad del Estado mexicano.

En ese contexto, Sheinbaum recordó que su Gobierno otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar labores de investigación e inteligencia enfocadas en la seguridad pública, diferenciándolas de las tareas de seguridad nacional y seguridad interior que históricamente han recaído en otras instituciones.

Detalló que estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de construir un solo sistema de inteligencia e investigación que permita combatir de manera más eficaz a la delincuencia organizada.

La presidenta subrayó que estas instancias no actúan de manera aislada, sino en coadyuvancia con el Ministerio Público, que es la autoridad facultada para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez, salvo en casos de flagrancia.

Y defendió que se trata de una coordinación institucional para que haya más investigaciones sólidas y más órdenes judiciales.

Sheinbaum insistió en que la estrategia de seguridad no se limita al uso de la fuerza, sino que se complementa con políticas sociales, programas de bienestar y acciones de atención a las causas que originan la violencia, especialmente en comunidades con altos niveles de marginación.

Asimismo, reiteró que su Gobierno mantendrá como prioridad la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad pública, al considerar que garantizar la paz es una condición indispensable para el desarrollo económico, la justicia social y el bienestar de la población.

En los primeros 14 meses de Sheinbaum, se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 311 toneladas de droga y los homicidios cayeron un 37 %, según las últimas cifras del Gabinete de Seguridad. EFE

jsm/abz/enb