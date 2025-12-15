Sheinbaum reconoce que la seguridad pública es el principal problema de México

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este lunes que el principal problema que enfrenta actualmente el país está relacionado con la seguridad pública y su vinculación directa con los grupos delincuenciales y la delincuencia organizada.

Sheinbaum explicó en su habitual conferencia de prensa que, desde el inicio de su Gobierno en octubre de 2024, se determinó que la seguridad pública representa el mayor desafío nacional, particularmente por la presencia y operación de organizaciones criminales que afectan la vida cotidiana, la economía local y la tranquilidad de diversas regiones del país.

“Consideramos que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con la seguridad pública vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada”, afirmó la mandataria.

En ese contexto, Sheinbaum recordó que su Gobierno otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar labores de investigación e inteligencia enfocadas en la seguridad pública, diferenciándolas de las tareas de seguridad nacional y seguridad interior que históricamente han recaído en otras instituciones.

Detalló que estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de construir un solo sistema de inteligencia e investigación que permita combatir de manera más eficaz a la delincuencia organizada.

Sheinbaum insistió en que la estrategia de seguridad no se limita al uso de la fuerza, sino que se complementa con políticas sociales, programas de bienestar y acciones de atención a las causas que originan la violencia, especialmente en comunidades con altos niveles de marginación.

Asimismo, reiteró que su Gobierno mantendrá como prioridad la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad pública, al considerar que garantizar la paz es una condición indispensable para el desarrollo económico, la justicia social y el bienestar de la población.

En los primeros 14 meses del mandato de Sheinbaum se ha detenido a 38.700 personas por delitos de alto impacto, se han decomisado más de 311 toneladas de droga y los homicidios cayeron un 37 %, según las últimas cifras del Gabinete de Seguridad. EFE

