Sheinbaum y Arévalo alistan su primer encuentro oficial para estrechar lazos

Ciudad de México, 8 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvieron este viernes una llamada telefónica para coordinar su primer encuentro bilateral, previsto para la próxima semana en el sureste mexicano, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países y acercar a sus pueblos.

Ambos mandatarios compartieron mensajes en sus redes sociales sobre la conversación de lo que podría ser su primer encuentro oficial y al que, probablemente podría unirse el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones”, escribió Sheinbaum en X.

Por su parte, Arévalo destacó en el mismo canal que trabajarán en una agenda común y subrayó que “el intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos”.

“Acabamos de tener una muy buena llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum para preparar nuestro encuentro la siguiente semana, donde estaremos trabajando nuestras agendas comunes”, agregó el mandatario de Guatemala.

La reunión, cuya fecha y sede exactas aún están por confirmarse, abordará temas clave como seguridad fronteriza, energía, medio ambiente y cooperación regional.

Según había adelantado Arévalo el pasado 21 de julio, participarán funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos en lo que calificó como una agenda de cooperación “muy activa”.

Este será el primer encuentro cara a cara entre Sheinbaum y Arévalo, quienes asumieron sus respectivos cargos en 2024.

Aunque no se han reunido personalmente hasta ahora, sostuvieron una primera llamada oficial en enero de 2025, mientras la posible participación del primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, también está siendo considerada, según confirmo Sheinbaum ayer.

La relación bilateral ha mostrado un fortalecimiento desde la llegada de Arévalo al poder.

En mayo de 2024, el mandatario guatemalteco se reunió en Chiapas con el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con quien abordó temas de desarrollo económico e infraestructura en la frontera.

En junio pasado, Guatemala anunció un refuerzo de sus “acciones en tierra y aire” en la frontera con México, tras un enfrentamiento armado en el paso fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla, en Huehuetenango.

El episodio subrayó la importancia de abordar la seguridad fronteriza como uno de los puntos prioritarios en la agenda conjunta.

Con aproximadamente 965 kilómetros de frontera compartida, México y Guatemala alistan un nuevo paso hacia una cooperación más estrecha en asuntos transversales y de interés para la región. EFE

