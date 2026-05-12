Shio Mujiri es entronizado nuevo patriarca de la Iglesia georgiana

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Tiflis, 12 may (EFE).- El metropolita Shio Mujiri fue entronizado hoy con el nombre de Shio III en la catedral de Svetitsjoveli de la ciudad de Mtsjeta, el centro religioso de la Georgia medieval, ubicada a 35 kilómetros de la capital georgiana.

Shio se convirtió así en el patriarca 142 de la Iglesia georgiana, apenas un día después de que su candidatura fuera apoyada por 22 de los 30 miembros del Sínodo, reunido en la Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis.

La ceremonia, celebrada a nivel de Estado, contó con la participación del presidente de Georgia, Mijaíl Kavelashvili, el primer ministro, Irakli Kobajidze, el presidente del Parlamento, Shalvá Papuashvili y otros miembros del Gobierno y el Legislativo, además del fundador del partido Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili.

La entronización fue transmitida en directo por los canales de televisión georgianos y concluyó con gritos de «¡Axios!» (¡Digno!), cuando Shio III recibió los símbolos del Patriarcado.

En Georgia, más del 90 % de la población de 3,9 millones son ortodoxos.

Shio III, de 57 años, sustituyó al anterior patriarca, Iliá II, fallecido el pasado 17 de marzo tras estar durante casi medio siglo al frente de la Iglesia ortodoxa.

Durante la época soviética, las iglesias georgianas se convirtieron en lugares de reunión secreta para disidentes, a quienes los sacerdotes georgianos no delataban a las autoridades.

Se considera que Iliá II fue personalmente responsable del reconocimiento de la autocefalia de la Iglesia georgiana por el Patriarcado Ecuménico en 1990.

Durante la guerra georgiano-rusa de cinco días en agosto de 2008, Ilia II dirigió personalmente una misión de clérigos de la Iglesia Ortodoxa Georgiana que evacuó los restos de soldados georgianos de los campos de batalla en Osetia del Sur, a pesar de que el gobierno de entonces no logró llegar a un acuerdo con el bando contrario.EFE

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