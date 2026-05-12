Siete estudiantes heridos por ataques de un grupo anarquista en una universidad en Grecia

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Atenas, 12 may (EFE).- Siete estudiantes de un colectivo izquierdista han resultado heridos este martes tras ser atacados dentro de la Universidad de Salónica por individuos pertenecientes a grupos anarquistas, informa la emisora privada Skai.

Al menos 25 personas han sido detenidas en una operación de las fuerzas antidisturbios de la Policía que entraron en el recinto universitario.

En un vídeo publicado por el portal local Thestival se puede ver como los agresores irrumpen con cascos, vengalas y palos dentro de la Escuela Politécnica y golpean a los estudiantes que se encontraban reunidos.

Siete estudiantes han sido ingresados en un hospital con fracturas, contusiones o abrasiones, informa el diario Kathimerini.

Los estudiantes atacados son miembros del Movimiento Unido de Izquierda Independientes, una agrupación político-sindical universitaria, mientras que los perpetradores del ataque pertenecen a grupos anarquistas y antisistema, según Thestival.

Según varios testimonios, los atacantes lanzaron bombas de humo dentro de las facultades y causaron graves daños en la infraestructura universitaria.

Hasta el momento se desconoce el motivo exacto del ataque, si bien esta no es la primera vez que se registran incidentes violentos en universidades públicas griegas.

A principios de este mes, el vicerrector de la Universidad de Salónica fue agredido por un grupo de estudiantes que protestaba contra la instalación de tornos de acceso en las residencias estudiantiles.

Este martes se han registrado también ataques en la Facultad de Derecho y de Economía de Salónica, la segunda mayor ciudad de Grecia.

Desde hace décadas en las universidades griegas se encuentran activos grupos anarquistas o de izquierda radical que frecuentemente se enfrentan con la Policía o entre ellos y ocupan espacios educativos públicos, en ciertos casos durante años.

Estos grupos se beneficiaban del asilo universitario que regía en el país desde 1982, establecido para proteger la libre circulación de ideas en los campus tras la dictadura de los Coroneles (1967-1974), pero que después fue aprovechado incluso por bandas criminales.

En 2019, el Gobierno conservador griego abolió la ley y la Policía intervino para disolver decenas de ocupaciones de espacios públicos, si bien frecuentemente siguen produciéndose incidentes violentos. EFE

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