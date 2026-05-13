Sigue en cuidados intensivos la francesa infectada por hantavirus del crucero MV Hondius

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París, 13 may (EFE).- La francesa infectada por el hantavirus andino que fue pasajera del crucero MV Hondius sigue «en estado grave» y en cuidados intensivos en el hospital Bichat de París, mientras que los cuatro niños en edad escolar considerados caso contacto han dado negativo en la prueba, informó este miércoles el Gobierno francés.

Respecto a los otros cuatro pasajeros franceses del MV Hondius, también internados en el mismo hospital, siguen dando «negativo y no presenten ningún síntoma, añadió el Ejecutivo en un comunicado».

De los otros 18 casos contacto, que al igual que los niños están ingresados para seguir una cuarentena estricta, el Ejecutivo no detalló si dieron negativo y se limitó a decir que están «recibiendo una atención médica muy rigurosa» y que «ninguno presenta síntomas».

El total de 22 casos de contacto franceses estuvieron en relación con una mujer neerlandesa, pasajera del MV Hondius y fallecida por hantavirus el 26 de abril en Johannesburgo, tras volar hasta la ciudad sudafricana desde la isla de Santa Elena, donde había atracado el crucero.

En su comunicado, el Gobierno francés señaló que la comunidad científica ha identificado que las modalidades de contagio del hantavirus son similares a las de la meningitis, una enfermedad ampliamente conocida en Francia y que cuenta con un protocolo de atención sanitaria validado científicamente.

«En consecuencia, las autoridades sanitarias han decidido basarse en el protocolo de la meningitis para definir la doctrina de atención a los contactos estrechos de una persona que haya dado positivo en hantavirus», indicó el Ejecutivo.

Así, en caso de un positivo por hantavirus, una persona es identificada como contacto estrecho si ha habido un contacto cercano en los 10 días anteriores a la prueba y a una distancia de menos de 2 metros durante más de 15 minutos.

Este procedimiento ha sido presentado por Francia a sus socios europeos con la meta de que haya «una armonización al nivel de seguridad sanitario más elevado» respecto a los casos de hantavirus, expuso el Gobierno francés. EFE

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