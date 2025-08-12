Sigue fuera de control el incendio en los Dardanelos, con 77 hospitalizados

2 minutos

Ankara, 12 ago (EFE).- Los bomberos siguen este martes luchando por controlar una decena de incendios forestales, principalmente en el noroeste del país, donde 77 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras inhalar humo en la región de los Dardanelos.

Además, unas 2.900 personas fueron evacuadas como medida de precaución ante este fuego, que se declaró el lunes por causas aún desconocidas en un bosque de la citada región, a una decena de kilómetros al sur de Çanakkale, capital de la provincia homónima, y se propagó rápidamente por el fuerte viento, alcanzando zonas residenciales y quemando viviendas.

No obstante, se ha podido normalizar tanto el tráfico en el aeropuerto de Çanakkale, que ayer fue cerrado, como el marítimo en el Estrecho de los Dardanelos, restringido la víspera debido al fuego.

Otros incendios llevan una semana sin poder ser controlados, mientras que ayer se declararon nuevos focos en el distrito de Kepez (provincia de Canakkale), el distrito de Soma (Manisa) y el de Enez (Edirne), todos en el noroeste del país, informó la agencia turca Anadolu.

Con aviones cisterna se reinició a primera hora de hoy el combate de las llamas desde el aire.

El lunes, el incendio desatado en Soma no pudo ser extinguido a pesar del despliegue de 2 aviones, 10 helicópteros, 30 camiones de bomberos, 10 vehículos de suministro de agua y 4 excavadoras.

Según el gobernador de Manisa, Vahdettin Özkan, una localidad tuvo que ser evacuada, mientras que la Policía ha detenido a un hombre sospechoso de haber provocado el incendio.

El fuego en el distrito de Enez , que también sigue activo, causó daños a cuatro residencias veraniegas, según las primeras evaluaciones.

Según el Ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, los bomberos lograron el lunes controlar 45 de los 55 incendios forestales que ardían en el país.

«Nuestros equipos continúan interviniendo en los incendios en el centro de Çanakkale y los Dardanelso, Soma en Manisa y Enez en Edirne”, declaró. EFE

DT/wr/ess