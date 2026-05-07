Singapur aísla a dos residentes de la isla que estaban a bordo del crucero con hantavirus

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Bangkok, 7 may (EFE).- Singapur informó este jueves de que ha aislado a dos residentes de la isla, de 65 y 67 años de edad, que estaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, e indicó que se les ha hecho pruebas y se esperan los resultados.

Según informó la Agencia de Enfermedades Infecciosas (CDA, por sus siglas en inglés) de la isla, las autoridades de la ciudad-Estado fueron notificadas el 4 y 5 de mayo sobre los dos hombres, un singapurense y un residente permanente de la isla -de nacionalidad no especificada-, quienes han sido aislados en un hospital especializado.

Aunque las pruebas médicas dieran negativo para hantavirus, quedarán en cuarentena 30 días a partir de la fecha de su última exposición al virus, y se repetirá el test una vez concluya dicho periodo, indicaron las autoridades singapurenses.

En cambio, si los resultados confirman que tienen el virus, permanecerán hospitalizados para su monitorización y tratamiento. Además, las autoridades isleñas «rastrearán a sus contactos para identificar a las personas que hayan estado expuestas durante el período infeccioso y los contactos cercanos también serán puestos en cuarentena».

El hantavirus, responsable de la crisis sanitaria a bordo del crucero, es un virus conocido y monitorizado por la ciencia, que no tiene nada que ver con otros, como el SARS-CoV-2 responsable del covid o el detonante del ébola, según expertos, que afirman que si se cumplen los protocolos tal y como está previsto no tiene por qué provocar una alarma sanitaria mayor.

El crucero neerlandés MV Hondius navega hacia las islas Canarias con 144 personas a bordo, tras permanecer varios días fondeado frente a Cabo Verde. Está previsto que llegue a Granadilla de Abona, en el sur de la isla española de Tenerife, este fin de semana, el domingo a mediodía.

Tres personas que viajaban en el crucero han fallecido debido a este brote, mientras hay al menos nueve casos, confirmados como contagios o sospechosos, entre ellos una azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves, según información de este jueves. EFE

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