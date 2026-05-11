Siria detiene a un general de la era Asad acusado de un ataque químico

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Siria anunció el viernes la detención del exgeneral Jhardal Ahmed Dayoub, acusado haber participado, durante la era del derrocado presidente Bashar al Asad, en uno de los ataques químicos más mortíferos de la guerra civil en el país.

En agosto de 2013, el ejército bajo el mando de Asad fue acusado de utilizar armas químicas contra zonas entonces controladas por los rebeldes, lo que causó la muerte de más de 1.400 hombres, mujeres y niños, según los servicios de inteligencia estadounidenses y organizaciones de derechos humanos.

Con Siria en el punto álgido de su guerra civil, el gobierno de Asad negó toda responsabilidad, pero acordó entregar su arsenal químico para evitar ataques de Estados Unidos.

Asad se mantuvo en el poder durante más de una década, hasta que fue derrocado en 2024 por rebeldes de tendencia islamista encabezados por el actual presidente Ahmed al Sharaa.

El viernes, el ministerio del Interior sirio informó de la detención de «Jhardal Ahmed Dayoub, exgeneral de brigada de las fuerzas del régimen derrocado (…) por su participación directa en violaciones sistemáticas contra civiles».

El ministerio acusó a Dayoub de estar «implicado en ataques químicos durante su servicio».

Dayoub, uno de los últimos de una serie de altos cargos de la era Asad detenidos recientemente, también está acusado de ejecuciones extrajudiciales y de coordinar con Irán y el grupo libanés proiraní Hezbolá, ambos respaldos del gobierno derrocado.

El Ministerio del Interior informó el viernes por la noche de que también había detenido a otro exgeneral de la era Asad, Sahl Fajr Hassan, al que acusa de participar en «operaciones represivas contra el pueblo sirio» desde el inicio del levantamiento.

La guerra civil siria comenzó en 2011 con una brutal represión de la disidencia que desembocó en una rebelión armada. Más de medio millón de personas terminaron asesinadas y millones más se vieron obligadas al exilio.

Las nuevas autoridades sirias han prometido garantizar justicia y rendición de cuentas por las atrocidades cometidas durante la era Asad.

Asad huyó a Moscú cuando su país cayó en manos rebeldes en diciembre de 2024, poniendo un fin sorprendente a décadas de dominio de su clan.

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