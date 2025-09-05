Sismo de magnitud 5,5 se registra frente a las costas de Ecuador sin reporte de víctimas

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,5 se registró este viernes en Ecuador, a 52 kilómetros frente a la costa del municipio de Puerto López, en la provincia de Manabí, de acuerdo al Instituto Geofísico, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador (SNGR) señaló que el sismo, que ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros, se había sentido en siete municipios de las provincias costeras de Manabí, Santa Elena y Guayas.

En cuatro de ellos, la intensidad fue moderada, es decir, hubo un sacudón fuerte que provocó que los objetos se tambaleen y que las ventanas vibren, pero que no hubo pérdida de estabilidad.

Mientras que en los otros tres la intensidad del sismo fue leve, por lo que apenas pudo haber sido percibido por los habitantes de las localidades.

La SNGR señaló que mantiene el monitoreo de la situación, mientras que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) aseguró que el sismo no reunía las condiciones para generar un tsunami en la costa continental ni insular del país.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

cbs/gad