SNCF y CFF trabajan en una conexión ferroviaria directa de Londres a Suiza

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París, 12 may (EFE).- Las compañías ferroviarias estatales de Francia y Suiza anunciaron que trabajan en la puesta en marcha de una conexión directa entre Londres y las principales ciudades suizas, en el marco del acuerdo que habían establecido en marzo para desarrollar nuevas líneas internacionales en Europa.

En un comunicado fechado este martes, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia (SNCF) y los Ferrocarriles Federales Suizos (CFF) indicaron que han firmado con Eurostar, filial de la primera, un protocolo de acuerdo con vistas a concretar esa conexión, que uniría la capital británica con Ginebra en 5 horas y 30 minutos, con Basilea en 5 horas y con Zúrich en 6 horas.

Las empresas señalaron que Londres es el primer destino de los vuelos desde Suiza y que existe «una fuerte demanda por parte de los clientes para una conexión ferroviaria directa hacia el Reino Unido», basándose en informes que consideran que esos enlaces podrían responder a las necesidades del mercado y a las expectativas de los viajeros internacionales.

Una vez suscrito este protocolo de acuerdo, la siguiente etapa consiste en analizar los horarios potenciales y las condiciones de explotación, a partir de las cuales se definirán las fases y los hitos para la eventual creación de esa conexión en un horizonte que no se precisa.

Eurostar opera varias líneas internacionales entre el Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

En marzo, la SNCF y CFF formalizaron un pacto para ampliar su cooperación con nuevas líneas europeas desde Suiza, que se vendrían a añadir a las que ya tienen con la marca TGV Lyria, que ofrece 18.000 plazas diarias en 17 trayectos de ida y vuelta entre Suiza y Francia. EFE

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