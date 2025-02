Socialistas europeos defienden en Rafah solución de dos Estados ante posición de Trump

Rafah (Egipto), 15 feb (EFE).- Una representación de parlamentarios europeos del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) defendió este sábado en el cruce fronterizo de Rafah que une Egipto con la Franja de Gaza la solución política para el conflicto palestino basada en la creación de dos Estados, ante la posición del presidente estadounidense Donald Trump.

La delegación, encabezada por Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario, y de la que forman parte otros destacados eurodiputados como el ex primer ministro belga Elio di Rupo y la exministra portuguesa Marta Temido, inició así en Rafah una misión que les llevará también los próximos días por Israel, Palestina y Líbano “para conocer de primera mano la situación en la que nos encontramos en estos momentos”.

Según indicó a García a EFE en el paso fronterizo, la idea del grupo socialista europeo con este viaje es mandar el mensaje “claro”, que ya vienen repitiendo desde siempre en Bruselas, de que “Europa necesita tener un papel activo y fuerte en la resolución del conflicto entre Israel y Palestina” y esa resolución “solo puede pasar por los dos Estados, que convivan en paz”.

“Esta es la primera (misión) que hacemos desde el alto el fuego al que se llegó entre Israel y Palestina; y comenzar en Rafah es para ver cómo se está haciendo posible la llegada de la ayuda humanitaria para posibilitar la reconstrucción de Gaza, que es uno de los objetivos principales que tiene que haber en este momento, más allá de la asistencia”, dijo.

En el inicio de este viaje, en el que también se reunieron con diversas autoridades egipcias, los eurodiputados socialistas también quisieron respaldar la posición del Gobierno egipcio respecto a la propuesta de Trump, que pidió la expulsión y resentamiento de los gazatíes en Egipto y Jordania para asumir el control del territorio y convertirlo en «la Riviera de Oriente Medio».

«Por supuesto que los egipcios no quieren que pase eso.. (…) No es la posición de Egipto, no es la posición de los socialdemócratas europeos, es la posición de la legislación internacional, del derecho internacional», dijo García al respecto, antes de añadir que «no podemos permitir ahora este tipo de posiciones o este tipo de intentos, en este caso por la administración Trump, que van en contra del derecho internacional».

«Creo que es importante que haya voces europeas posicionándose firmemente en esta posición», indicó.

En ese sentido, la eurodiputada socialista subrayó que en este contexto global, «Europa necesita de la unidad de todas las fuerzas proeuropeas, que desde la diferencia política e ideológica seamos capaces de defender lo que nos ha hecho grandes como Europa».

«Eso es la defensa de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el multilateralismo; y por lo tanto tenemos que trabajar con esa responsabilidad las grandes fuerzas políticas, las fuerzas proeuropeas para poner freno a una extrema derecha populista que lo que quiere no es sólo destruir el proyecto europeo, sino también todo lo que supone el orden internacional y el multilateralismo», culminó. EFE

