Socialistas portugueses celebran fallo de inconstitucionalidad de la ley de nacionalidad

3 minutos

Lisboa, 15 dic (EFE).- El Partido Socialista (PS) acogió con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar contrarios a la Carta Magna varios de los artículos de la ley de nacionalidad y espera que la propuesta legislativa vuelva ahora «al debate democrático en el Parlamento».

El diputado socialista Pedro Delgado Alves consideró la decisión del alto tribunal «muy sólida» en declaraciones a los periodistas en el Parlamento tras conocerse el veredicto.

«En relación con algunas de las peticiones del Partido Socialista, el Tribunal Constitucional no nos ha dado la razón; en relación con otras, ha confirmado que se producían inconstitucionalidades y aceptamos tanto unas como otras con la misma naturalidad democrática, con el mismo funcionamiento regular de las instituciones que esto revela», dijo.

Esto en referencia a que los socialistas solicitaron al alto tribunal la revisión de ocho artículos de la ley de nacionalidad, aunque este solo se pronunció sobre cinco, de los cuales cuatro los declaró inconstitucionales.

El diputado también justificó la decisión del PS de pedir la revisión de la norma y aseguró que para su formación se trata de «una ley estructural, fundamental». Por eso, continuó «requiere de buenas decisiones, estudio, reflexión y consulta a la sociedad y a los expertos».

«Lamentablemente, no siempre se siguió ese camino», prosiguió Delgado Alves, quien aseguró que no se llevó la ley de nacionalidad al Constitucional por «discrepancia política», sino que se trató de una solicitud de «control preventivo».

Por último, agregó: «Lo que esperamos es que ahora, sin radicalismos, sin elegir a los socios que intentan convertir la ley de nacionalidad en un obstáculo para las personas que viven entre nosotros y, antes de construir una ley de nacionalidad para todos, sea posible volver al debate democrático en el Parlamento».

El Parlamento aprobó a finales de octubre cambios en la Ley de Nacionalidad para dificultar la obtención del pasaporte luso, que incluyen nuevos requisitos para lograr la ciudadanía, además de dejar de otorgarla automáticamente a los hijos de migrantes nacidos en el país.

El texto recibió luz verde con 157 votos a favor, gracias al acuerdo entre los dos socios del Gobierno, el conservador PSD y el democristiano CDS-PP, y el ultraderechista Chega, además del apoyo de Iniciativa Liberal y del regionalista JPP. Votó en contra toda la izquierda sumando 64 votos.

Entre los artículos que este lunes declaró inconstitucionales el alto tribunal está el que busca impedir el acceso a la ciudadanía portuguesa a quien haya sido condenado por un delito a dos o más años de prisión en el país ibérico, al considerar que se pone en riesgo el vínculo de integración en la comunidad lusa.

Otros son el punto que establece que la consolidación de la nacionalidad no debe operar en situaciones de «fraude manifiesto» y el que señala que la concesión de la ciudadanía queda pendiente de la fecha de entrada en vigor de los cambios en la legislación para comprobar que se cumplen con los requisitos. EFE

lmg/rod