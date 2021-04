"La mujer con velo posee un poder sobrenatural"

Bushra Al-Mutawakel: "El individualismo capitalista y la febril carrera por liberarse de toda cultura normativa se han convertido en instrumentos de opresión del cuerpo de las mujeres". Celine Nieszawer

La fotógrafa yemení Bushra Al-Mutawakel, que ha cruzado fronteras entre Oriente y Occidente, ha estudiado los valores occidentales sobre el cuerpo de la mujer, los ha adaptado y se ha rebelado contra ellos.

Con su trabajo artístico Bushra Al-Mutawakel intenta nada menos que reflejar la tensión entre la autodeterminación femenina y la discriminación sexual. Lo hace desmontando los prejuicios sobre el hiyab y el niqab en Occidente, pero también oponiéndose a las tendencias autoritarias de Oriente que quieren definir el cuerpo de las mujeres desde fuera.

Su trabajo pretende desafiar las ideas normativas y establecer un discurso alternativo. Por ello, sus fotografías están llenas de contrastes. En ellas se mezclan tradición y modernidad, y se intercambian atributos entendidos como masculinos y femeninos.

Al-Mutawakel señala que su obra desenmascara el empeño de tapar a las mujeres con el hiyab o niqab como un gesto de autoridad de una comunidad tribal. Al mismo tiempo, presenta los estándares de belleza de las sociedades capitalistas como una herramienta con la que se establece una contra autoridad modernista.

Te sientes invisible

En Yemen, Al-Matawakel llevaba el hiyab y a veces el niqab en actos sociales. La yemení es una sociedad conservadora y no mixta, dice. Y añade: "Con el hiyab, me siento más libre y menos llamativa, pero con el niqab, siento que tengo un poder sobrenatural que me hace invisible, mientras que al mismo tiempo puedo ver todo y a todos. En esta situación, uno se convierte en censura, no en autocensura".

El niqab, dice Al-Mutawakel, ofrece a las mujeres yemeníes una forma de eludir las costumbres petrificadas. Es un medio de liberación que hace posible moverse en espacios públicos sin supervisión ni miedo.

Durante una visita de estudios en Estados Unidos tuvo ocasión de ampliar su visión sobre el tema del velo. "En aquel momento, estaba orgullosa de llevar el hiyab como parte de mi identidad islámica y yemení. Sin embargo, me lo quité cuando me convencí de que no era lógico". En el campus universitario había observado a sus colegas árabes. "Llevaban ropa occidental que no representaba su identidad. Me pregunté por qué entonces debía ponerme el velo y cómo sería si se les obligara a hacer lo mismo".

La liberación de la emancipación

La ocultación del rostro, según el mensaje que quiere transmitir la fotógrafa, es más complejo de lo que se percibe en Occidente, pero también en Oriente, donde el velo refleja el conflicto geopolítico entre Irán y Arabia Saudí. En este contexto, el niqab muestra cómo se está extendiendo el wahabismo en Yemen. Al-Mutawakel recuerda que "cuando estaba en la escuela, visité un pueblo yemení. Me sentí fascinada por los vivos colores de la ropa de las mujeres. Veinte años después, encontré a todas las mujeres con chador negro y niqab". Lamenta que parte del folclore de Yemen haya sido víctima de la influencia cultural de la región del Golfo.

Por otro lado, la obsesión por los cánones de belleza y la instrumentalización del cuerpo de la mujer para la comercialización de productos tampoco las hace libres. En pocas palabras: "El individualismo capitalista y la febril carrera por la liberación de toda cultura normativa se han convertido en instrumentos de opresión del cuerpo de la mujer".

De esto mismo hablan sus fotos. Pretenden provocar y plantean la cuestión: ¿Y qué pasaría si…?

Traducción del alemán: Carla Wolff